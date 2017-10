TLÜ/Kalev loodab Falli jalule aidata

Pärast Kalev/Cramost lahkumist mängis sihvakas Fall ühe hooaja Riia VEFis ja lühikest aega Kosovos, kuni sõlmis lepingu Iraani pealinnaklubi Teheraniga. Sellest ajast saati pole Fallist aga midagi kuulda olnud. «Elul olid omad plaanid,» jääb Fall Postimehega vesteldes juhtunust rääkides kidakeelseks.

«Ega meiegi tea, mis tal Iraanis selle klubiga juhtus. Ta on küll treeninud hiljuti Senegali koondisega, aga ühtegi ametlikku mängu ta viimase pooleteise aasta jooksul kirja pole saanud,» selgitab TLÜ/Kalevi mänedžer Oliver Läll. Eestisse tagasi jõudis Fall tänu Kalev/Cramo abitreenerile Martin Müürsepale, kes temaga aeg-ajalt ka pärast Maarjamaalt lahkumist ühenduses oli olnud.

«Andsin sisuliselt kohe jah-sõna, kui TLÜ/Kalev minu vastu huvi tundis. Tahan uuesti jalad alla saada,» kinnitab Fall vaikselt, ent kindlalt. «Ka meie ei tea, mis seisus ta hetkel olla võiks, aga anname talle igatahes võimaluse,» lisab Läll.

Fall viibib väikses Kalevis kahenädalasel katseperioodil. Neljapäeval läbib ta arstliku kontrolli ja kui suuri terviseprobleeme ei ilmne, jookseb ta reedel koduse meistriliiga avamängus Pärnu Sadama vastu platsile. Oma esimesed minutid uue koduklubi eest sai Fall kirja õigupoolest juba eile õhtul, vaid mõned tunnid pärast maandumist, kui meeskond mängis treeningkohtumise G4S/Noortemeeskonnaga.

«Noorte poiste vastu sai ta igatahes hakkama ja ühtegi vigastust ka kohe silma ei jäänud,» ütles klubi peatreener Raido Roos pärast õhtust mängu. „Selge see, et ta pole hetkel oma endisel tasemel, aga kui tervisekontrollis kõik laabub, jääb ta suure tõenäosusega meeskonda.»

TLÜ/Kalev on suutnud kahe hooaja vahel suure osa oma tuumikust säilitada – Kristo Saage, Reimo Tamme, Janis Vahteri, Martin Jurtomi ja Kaido Saksa kõrval jäi meeskonda ka mulluse hooaja silmapaistvaim leegionär, serblane Djordje Dzeletovic. Märkimisväärsed lisandused on aga TTÜst üle tulnud Kiur Akenpärg, Valgast saabunud Renato Lindmets ja mullu Rakveres mänginud Mario Paiste. Klubi ainus puhtakujuline keskmängija Fall on Dzeletovici kõrval teine leegionär, rohkem välisjõudu pole esialgu plaanis tuua.