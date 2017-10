Üürikorterite projekt käivitub novembris

Riigimajade idee eestvedaja ja kõige häälekam toetaja, ettevõtlusminister Urve Palo (SDE) rääkis kohalikele omavalitsusjuhtidele korraldatud infopäeval, et «uue poliitika» eesmärk on pakkuda kvaliteetsemat elamispinda seal, kus turg ei toimi.

Tema sõnul paistab Eesti naabritega võrreldes silma sellega, et me ei panusta riiklikesse üürimajadesse. «Selge on see, et kui turg ja konkurents toimib, ei peagi riik sekkuma. Küll aga ei toimi see kohtades nagu Elva, Paide või Rapla, kus ehitamise hind on võrdne pealinnaga omaga, aga turuväärtus kordades madalam,» leidis minister.

See on ka põhjus, miks erasektor reeglina väljaspoole suuri linnu kortermaju ei ehita. «Kuid riigi eesmärk peab olema ka see, et inimesed elaksid väljaspool suuri keskusi,» rääkis Palo.

Riigikorteritel võikski ettevõtlusministri hinnangul olla kaks peamist sihtrühma: esimene on mobiilne tööjõud, kes tahaks näiteks mõnes maapiirkonna ettevõttes tööl käia, aga keeldub sellest, kuna seal puudub talle sobivate standarditega elukoht.

Teine sihtgrupp lisaks mobiilsele tööjõule on vähekindlustatud ja erivajadustega inimesed ning eakad ja suurpered, kes saavad tänu sellele puhta ja sooja kodu.

Palo silmad särasid, kuna kohalike omavalitsuste huvi riigikorterite järele on tema sõnul aastatega üha kasvanud. «Kui te seda nüüd ei kasuta, siis saate süüdistada ainult iseend, riik on selle nimel kõike teinud,» lõpetas Palo oma ettekande vallajuhtidele.

-Omavalitsused kardavad lõhki laenamist

Teabepäeval osalenud kohalike omavalitsuste juhid ja esindajad ütlesid, et üürimajade programm on oluline ja vajalik. Tähele tasub panna aga seda, et paljud neist on ise sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmed, mistõttu nende suhtumine koduerakonna algatusse ongi ilmselt soojem. Samas kiitsid programmi ka teiste erakondade vallajuhid.

Elva linnavolikogu liige Meelis Karro ütles, et Elvas on probleem lihtne: üüriturg ei toimi ja kortermaja ehitamine on tunduvalt kallim kui valmis kortermaja turuhind. Ta jätkas, et Elvas asuvad aga suurettevõtted, näiteks elektroonikaseadmeid tootev Enics Eesti ja Prantsuse tööstuskontsern Saint-Gobain, kus töötab kokku umbes 1000 inimest, kellest kolm neljandikku käib tööle väljastpoolt Elvat. «Need inimesed võiksid ka Elvas elada, aga üürikortereid lihtsalt ei ole,» põhjendas Karro.

Samale pudelikaelale osutas ka Kuressaare linnavalitsuse projektijuht Tiit Kaasik. Kuressaares on palju lahedaid ettevõtteid, – eelkõige laevandus- ja robootikasektorist – mis insenere ja haritud töökäsi vajaksid, aga keda ei ole kuhugi majutada, kuna normaalsed eluasemed ja üüriturg puudub, ütles ta.

Järva-Jaani vallavanem Arto Saar tõi aga välja, et riiklike üürimaju ei pea ehitama ainult neile töötajatele, kes tulevad kaugemalt, vaid need kuluvad marjaks ära ka omakandi noortele. «Meil on paljud noored töövõimelised inimesed, kes tahaksid meie kanti jääda, aga neil pole elukohta. Nad elavad praegu vanemate juures, aga uued korterid aitaks neil ka oma elu peale saada,» põhjendas Saar, miks ta näeb riiklike üürimaju hea võimalusena maapiirkonna elu edendada.