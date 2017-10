Buldooser Trump rammib jälle

Ent ajal, mil Tillerson, kes kõneles Pekingis Põhja-Koreast ka Hiina presidendi Xi Jinpingiga, oli lennukis tagasiteel Washingtoni, sähvatas miljonite president Donald Trumpi säutsude jälgijate ees sõnum, mis ei jätnud kahtlust, et Tillersoni rahutuvide püüdmine ärritas teda.

«Ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele riigisekretärile, et ta raiskab oma aega [kui soovib] läbi rääkida Väikese Raketimehega (Trumpi poolt Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile pandud hüüdnimi – toim),» säutsus Trump. «Säästa oma energiat, me teeme seda, mida peab tegema.»

Kohe järgnenud tviidis meenutas Trump, et USA eelmiste presidentide jõupingutused Põhja-Korea juhtidega läbirääkimisi pidada ei ole õnnestunud, kuid «mina [selles vallas] läbi ei kuku».

Ameerika diplomaatidele ja välispoliitika vaatlejatele ei meenu lähiajaloost, et president tõmbaks sel moel oma esidiplomaadilt vaiba alt. Või, ja seda Ühendriikide analüütikud täielikult ei välista, olid Trumpi säutsud osa administratsiooni n-ö süvastrateegiast, kus riigipea näitab Ameerika kurja ning Tillerson head nägu, ja nii suurendatakse survet Põhja-Koreale – sellist kahe-näo-strateegiat kasutas kunagi president Richard Nixon oma välispoliitikas.

Ent isegi kui tegemist on strateegilise mänguga, andis presidendi säuts USA diplomaatiale jalahoobi.

Tosin aastat tagasi George W. Bushi valitsuse ajal Põhja-Koreaga peetud läbirääkimisi juhtinud Christopher Hill ütles New York Timesile, et Tillersoni seesugune alandamine paistab olevat osa Trumpi juhtimisstiilist, millega ta püüab oma kabineti ministrite jalgealust pidevalt õõnestada.

Trumpi säuts pani Tillersoniga kohtunud hiinlased (ja ka teiste riikide juhid) kunagise läbirääkija arvates ilmselt mõtlema, miks nad üldse raiskavad aega temaga kõnelemiseks.

Washington Post nimetas Trumpi säutse järjekordseks näiteks sellest, kuidas ta püüab tulekahjusid kustutada bensiini leekidesse loopides.

Hulk Ameerika analüütikuid on veendunud, et nüüd on vaid aja küsimus, mil endine naftakuningas ja ExxonMobili kauaaegne juht välisministri ametist loobub. Seda enam, et ka Tillersoni enda ametkond ei ole tema selja taga, sest mees on pidevalt rõhutanud, et peab ministeeriumi juhtimises kõige olulisemaks bottom-line’i – seda, kuidas kulusid kärpida, mitte niivõrd ametkonna kompetentsust. Just seepärast on vaatlejate arvates täitmata ridamisi välisministeeriumi juhtpositsioone ning ka Ühendriikide saadikute lähetamine võtmetähtsusega riikidesse kulgeb erakordselt aeglaselt.

Tillerson ei salga, et välisministriks saamine ei olnud talle oluline. Trumpi pakkumise võttis suurärist tagasi tõmbunud mees vastu üksnes tänu oma abikaasale, kes leidis, et riigipea kutset ei saa eirata.

Seega ilmselt ei oleks Tillersonile ameti maha panek isiklik katastroof, vaid pigem võimalus oma nägu ja maine päästa, nagu kirjutab ajakirja The Atlantic veebiväljaandes välissuhete professor Eliot Cohen. «Administratsioon ei koosne üksnes presidendist, vaid on suur meeskond, mida juhib grupp kõrgemaid valitsusametnikke,» märkis ta.

Tillersoni edasised otsused näitavad nüüd Coheni arvates, kas ka välisminister kuulub sellesse «masohhistlikusse seltskonda», kes peab Trumpi jumalaks, keda tuleb tänada võimaluse eest teda riigi juhtimisel abistada. (Otsekohe meenub suvel toimunud Trumpi valitsuskabineti esimene täiskoosolek, kus peaaegu kõik administratsiooni liikmed laulsid talle hosiannat – N. R.).

Tillersoni abide sõnul ei kavatse välisminister mingil juhul tagasi astuda ja leidvat nüüd isegi, et presidendil on täielik õigus väita, et praegu ei ole aeg Põhja-Koreaga läbi rääkida. Kogu vahejuhtum tõstatab aga ikkagi küsimuse, kes siiski kujundab Ühendriikide välispoliitikat – kas selleks seatud ametkond või varavalges silmad avav president, kes hakkab otsekohe oma säutsudega maailma asju paika panema.

«Varem ei ole maailm seisnud silmitsi olukorraga, kui puudub üks kindel aadress [allpool presidendi tasandit], mis aitaks mõista, milline on USA välispoliitika, kes seda sõnastab ja kelle poole pöörduda juhiste või suuna saamiseks, kui seda tõlgendada püüda,» kirjutavad Politicos Aaron David Miller ja Richard Sokolsky, kaks Ühendriikide endist kõrgemat diplomaati. Kui seni kurtsid ameeriklased, et Euroopas ei ole üht ja ainsat telefoninumbrit, kuhu helistades saaks kontinendil toimuva kohta vastuseid, siis Trumpi ajastul on see number kaduma läinud ka Ameerikas endas.