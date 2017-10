Vassiljev: vahel tunnen, et minult oodatakse imet

Lõpuvile... Sel hetkel sain aru, et juhtus midagi erilist. See ei olnud SUUR edu, aga midagi niisugust polnud Eesti koondisega varem toimunud. Järgmistel päevadel-nädalatel oli ärevus sees.

Ja muidugi Hollandi mäng, mis oli eriline palju enamas mõttes kui jalgpall – paar päeva varem sündis tütar... Vahel ootad-ootad ja järsku juhtuvad elus kõik asjad korraga. Just sellised hetked jäävad meelde.

-Su jutt annab mõista, et koondises võib mõttemaailma muutumine negatiivsest positiivseks teinekord toimuda üheainsa mänguga.

Kindlasti. Klubirutiin on natuke teine, koondisesse tulek aga eriline. Tuled, saad klubi asjad unustada, sulle on antud uus võimalus ennast tõestada. Kui ka esimese mängu kaotad, ei ole aega väga kurta, teine tuleb kohe otsa. Lähed, mängid.

-Eesti jalgpallifännide silmis on sinu ümber tekkinud selline aupaiste, et sind võetakse sageli kui päästjat, kes suudab üksinda mängu meie kasuks pöörata. Ühtpidi kahtlemata meeldiv, teisalt otsekui kohustus. Tajud sa seda teinekord ka ise koormana või siiski naudid sellist vastutust?

Kindlasti ma tunnen, et minult oodatakse midagi. Mitte ainult head mängu, vaid vahel tõesti lausa imet. No ma olen selles ise natuke süüdi ka... (Muigab.) Hea, kui õnnestub.

Muidugi tunnen mõnikord ka seda, et ma ei vedanud meeskonda nii, nagu oleks saanud – mitte et ma poleks endast maksimumi andnud, aga mõne otsuse võinuks teisiti teha.

Samas on loomulik, kui eriti rasketes olukordades oodatakse, et keegi võtaks mängu enda peale. Ja see lisab jõudu. Annad endast kõik, et midagi pakkuda.

-Tüüpilise Eesti tippjalgpalluri trumpidena on alati nähtud ennekõike võitlustahet, rasket tööd, distsipliini... Sina oled sellest tüübist pisut eristunud kui loominguline mängija. Kunstnik, kes vajab vabadust.

Mul pole midagi selle vastu, kui mingid raamid on olemas. Aga tõesti, mulle meeldib ise otsuseid teha. Kui mulle antakse võimalus ja mina olen palliga, siis mina otsustan. Päeva lõppedes oli väljakul ju ikkagi jalgpallur ja kui ta jättis midagi tegemata, vastutab tema.

-Kas meil oli koondises vahepeal aeg, kus raamid läksid liiga kitsaks?

Mitte seda, aga...

Ütleme nii, et välistreenerid vaatavad Eesti jalgpalli teise pilguga. Kui nad siia tulevad, hakkavad nad igas aspektis mõtlema sellest, et me oleme väike riik, väike jalgpallimaa. Ja siis me peame kaitsma-kaitsma-kaitsma.

Mina leian, et me oleme piisavalt targad ja saame niigi aru, et oleme väikesed. Jah, peame julmalt palju tööd tegema, et oma väravat kaitsta. Aga mõtleme parem sellest, kuidas olla ohtlikud rünnakul! Seda mõtlemist on vaja.

Toon alati võrdluse Tarmo ja Magnus Pehrssoni ajast. Kui mängisime Tarmo ajal võõrsil Andorraga, oli põhikoosseisus kolm kaitsva suunitlusega meest – Taavi Rähn, Tihhon Šišov ja Ragnar Klavan. Hea küll, vasakul äärel oli Dima Kruglov, aga tema orienteerus ka sellele, et rünnata.