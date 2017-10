Sajad laevavrakid ootavad avastamist ja kaitset

-Kultuuripärand ja keskkonnakaitse

Treffneri hinnangul on kaks uurimise all olnud laeva praegu olulised hoopis muinsuskaitse seisukohast. «Nii kaua on muinsuskaitseväärtus oluline, kuni seal midagi ei juhtu,» ütles ta, kuid lisas, et kindlasti ei kaalu muinsusväärtus üles keskkonnakahju.

Kaspar Andersoni sõnul pole vastuolusid kahe ametkonna vahel seni tekkinud, kuid ta ei välista diskussiooni tekkimist tulevikus. «Ühtegi neist vrakkidest pole pidanud keskkonnakaitse eesmärkidel siiani tühjaks pumpama. Eks need diskussioonid ootavad veel ees, kui mälestised keskkonnale ohtlikuks muutuvad ja muinsuskaitsega ühisosa otsima peame hakkama,» tõdes Anderson.

Treffneri sõnul on Nõukogude laevavrakkide omandiküsimus keeruline. «Eesti ülemnõukogu 1991. aasta otsuse järgi on nii, et kõik, mis Nõukogude Liidust maha jäi, on nüüd Eesti Vabariigi oma,» ütles Treffner, kuid nentis, et tegelikult on küsimus mitmetahulisem.

Tema sõnul tulid ka Esimese maailmasõja aegsed vrakid Tartu rahu lepinguga justkui Eestile. «Aga ainult justkui, sest konkreetselt ei ole seal vrakke mainitud, vaid laevu. Aga kas vrakk on laev või ei ole? Selle üle käib vaidlus ja lõplikku ühtset seisukohta pole.»

Sakslaste sõjalaeva omandiküsimus on Treffneri hinnangul selgem. «See kuulub Saksamaale. Kuigi ka siin on omad konksud. Näiteks, kas praegu on Saksamaa sama riik, mis ta oli 75 aastat tagasi,» esitas ta küsimuse.

Veeteede ameti kommunikatsioonijuhi Priit Põikliku hinnangul kuuluvad meie merepõhjas olevad vrakid Eesti riigile. «Merepõhi kuulub Eestile ja kõik, mis on merepõhjas, kuulub Eesti riigile,» sõnas Põiklik ja selgitas, et maha jäetud vara puhul läheb omand üle vastavalt sellele, kus ta asub.

-Vanast vrakist tulu

Vanad vrakid meres pole märkamatuks jäänud ka leidlikele ettevõtjatele. «Ikka otsitakse võimalusi. On ju ka tahetud Tallinna Linnatranspordi müüdavat trammi uputada Murru karjääri,» ütles Treffner, kuid lisas, et ei pea uuritud Saksa ja Nõukogude vrakkide juures sukeldumisteenuse pakkumist äriliselt mõeldavaks. «Seal sukeldumine nõuab kõva koolitust,» leidis Treffner.

Tegevuslubade väljastamisel on muinsuskaitseameti veealuse pärandi vaneminspektori Maili Roio sõnul seadusega kehtestatud nüansid, mis tingitud erinevatest asjaoludest. Üheks selliseks on näiteks, kas vrakk on võetud kaitse alla või mitte.

«Nende vrakkide kaitse alla võtmise protsess võtab aega. Kogu aeg on olnud neid, kes vrakkide juures erinevaid teenuseid pakuvad, kuid tegevusluba väljastatakse vastavalt seadusele,» selgitas Roio.