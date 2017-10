Lillkapsa tähetund saabub ahjus

«Mulle meeldib pealt kuldpruuniks tõmbunud lillkapsas lisanditeta,» mainib Petersoo. See maitseb hoopis teistmoodi, intensiivsemalt kui tuttav keedulillkapsas sulavõi ja suviselt rohke tillipuiste või talviselt riivsaiaga. Ka tekstuur on ühtaegu kreemjam ja tihedam.

Kui teile meeldib mõelda, et järgite koduköögis moodsat kokandusminimalismi ja puhta maitse stiili, on lillkapsas samuti omal kohal. Seegi, et köögivili on taldrikul peategelane ja liha või kala lisand, on järjest rohkem pead tõstev suundumus.

Petersoo meenutab mitu korda maailma parimaks restoraniks valitud Noma peakoka Rene Redzepi elaval tulel küpsetatud porrut, mille pealmine kiht oli kõrges kuumuses tuhastunud. Taldrikul oligi ainult porru, kuid selle maitse tundus nii tugev ja täiuslik, nagu söönuks laudkond köögivilja mitme lisandiga. «Pealt ahjupruuniks tõmbunud lillkapsaga on samuti,» ahvatleb Petersoo rooga järele proovima ja kiidab, et vahelduseks mõjub selline puhta maitse puhang nauditavalt. Pealegi on paljud, ka lapsed, kes muidu lillkapsa suhtes umbuslikud, sellest võlutud, kinnitab ta.

Klassikast samm edasi

Ilmtingimata ei pea küpsetama üht keskmist lillkapsapead korraga, vaid võib teha ka mitu väiksemat. Poolpehmeks peab lillkapsa soolaga maitsestatud vees keetma enne ahjupanekut aga küll, muidu ei küpse kapsapea ahjus seest piisavalt pehmeks. Pole vaja peljata, et vitamiinid keevad kapsast välja – sool aitab neid köögiviljas kinni hoida.

Kui perenaise terav nuga läheb kapsast läbi, on see ahju panekuks valmis. Ta tõstab selle suure kurnlusika abil ahjuvormi, puistab peale suitsusoolahelbeid ja pintseldab lahke käega peale oliiviõli. Pärast pooletunnist ahjuseanssi mõõdame enesele suurest lillkapsast lusikaga paraja suutäie. Suitsusoolahelbed on muutnud isuäratavalt aurava lillkapsa pinna õrnalt karamelliseks ja sisu on mahedalt magusa varjundiga. Suitsusool annab Petersoo sõnul küll natuke erilisema maitsevärvi, kuid sama hästi töötavad tibakese pinnakrõbeduse lisajana ka meresoolahelbed või tavaline sool.

Kui kapsast peaks üle jääma, saab õisikuid kasutada püree(supi)ks, salatiks või praelisandiks.

Sellest lihtsast stardiretseptist samm edasi on lillkapsas India-pärase jogurtiteki all, mida soovitatakse Nami-Namis samuti. Või vanaemadeaegne hakklihasse mähitud lillkapsas, mis on umbes nagu täidetud hakklihapall ja mille Nõukogude Naisest pärit retsept toimib tänapäevani hästi.

Neile, keda üksik suur lillkapsas toidulaual pelutab, on Pille Petersool samuti vihje: murdke lillkapsas õisikuteks ja röstige koos küüslauguhakke ja peekoniribadega ahjus pruuniks. Samuti on popp lõigata lillkapsast steigid, maitsestada soolaga ja praadida need mõlemalt poolt pannil läbi.

Lillkapsa trendirütmi hoiab ka Rootsi kokk Fredrik Andersson, kes koostas Viking Line’i laevadele uue Rootsi laua menüü. Tema küpsetab praekõrvaseks pruuni suhkruga üle puistatud lillkapsast 180-kraadises ahjus umbes 40 minutit, harutab õisikud lahti ning kuumutab pannil või ja mandlitega üle.

Tervelt küpsetatud lillkapsas

Selle retsepti tõi Pille Petersoo kaasa Iisraelist. Nii teeb seda Tel Avivi tähtkokk Eyal Shani, kes tegi roa maailmas kuulsaks. Tema kasutas roa valmistamiseks soolaga maitsestatud mineraalvett.