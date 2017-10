Neeme Raud: hea, et Ameerikas jänestega kõik korras on

Neid kuivi arve lugedes püüan vaadata endasse ja aru saada, mida ma ise seda infot ahmides tunnen. Jõuan üsna pea järeldusele, et ei tunnegi eriti midagi, sest kõik korduv saab tavapäraseks. Esialgu on šokk uusi traagilisi kaadreid ja fotosid vaadates, tapetute omastega intervjuusid kuulates, aga siis suubub kõik kusagile mõtete umbtänavasse, sest oma elu ja argiteemad tulevad peale. Kuni praegune 24/7 kestva uudistetsükliga massimeedia imeb igast uuest tragöödiast välja iga võimaliku emotsioone tekitava infokübeme ja püüab anda viimati toimunud õudusele võimalikult sensatsioonilisemat varjundit – Las Vegase puhul sai väita, et see oli kõige ohvriterohkem massitulistamine USA ajaloos –, seni on toimunu mul meeles, kuid siis liiguvad elu, mõte ja ka meedia edasi järgmisele (sensatsioonilisele) teemale.

Nii nagu ei muuda uus massitulistamine minu elus midagi, ei muutu tegelikult midagi ka Ameerikas, sest relvade vastu võitlemine on seal poliitikutele ja nende taga seisvatele massidele peaaegu et tabuteema. Muidugi võib sel teemal lõpmatuseni jaurata ja iga suurema massimõrva järel seda tehaksegi, ent see on nagu spordiklubis lindil jooksmine: sa võid kiirust tõsta ja rohkem rabeleda, aga edasi ei jõua ikka.

Mõni massimõrv Ameerikas on siiski kirkamalt meelde jäänud. Üks kõige vapustavamaid, mida ise seal töötades kajastasin, toimus 2012. aastal Connecticuti osariigis. Newtowni algkoolis tule avanud mõrtsukas tappis 28 inimest, 20 neist olid kuue-seitsmeaastased lapsed. Tollasel presidendil Barack Obamal tulid riigile leinakõnet pidades pisarad silma. Nende hääl, kes nõudsid – nagu presidentki –, et Ühendriikides midagi relvade alal ette võetaks, läks toona eriti valjuks. Aga lõpptulemus oli ikkagi sama, midagi ei muutunud.

Kui Obama avaldas nüüd, Las Vegase tulistamise järel hukkunute omastele kaastunnet, ei nõudnud ta enam relvaseaduste karmistamist. Tema järelhüüdest kumas läbi otsekui resigneerumine fakti ees, et tulirelvad on ja jäävad Ühendriikides väga kättesaadavateks. President Donald Trump rahustas oma järelhüüdes riiki korduvalt piiblisõna kasutades. Ainus konkreetne samm, mille ta teatavaks tegi, oli lippude leinaks poolde masti laskmine. Relvaseadustest ei kõnelenud ka tema kordagi. Trumpi populistlikku poliitilist selgroogu varem voolinud Steve Bannon tunnistas sel nädalal üsna otse, et tulirelvade kättesaadavuse keerukamaks muutmisest rääkimine oleks presidendi jaoks tema põhitoetajate – valge ja vihase töölisklassi – huvide otsene reetmine ning seetõttu poliitiliselt üliohtlik.

Minu jaoks võttis Las Vegase järgse šoki ajel Ühendriikides jälle lahvatanud relvateemalised arutelud lühidalt kokku 16 aastat Kongressi kuulunud New Yorgi demokraat Steve Israel, kes nentis New York Timesis, et rahvaesindajate emotsionaalsed pahvatused on üsna mõttetud, sest see on ju avalik saladus, et reaalsete sammudeni relvade alal Ühendriikides nagunii ei jõuta. Ent kuigi kongress ei ole eraldanud tulirelvade abil toimuva vägivalla vähendamise võimaluste uurimiseks mitte sentigi, astub Ameerika rahvaesindus kohati siiski ka õigeid samme, tunnustas Israel Kongressi tööd. Nii näiteks eraldati 400 000 dollarit, et jõuda selgusele, milline oleks Rootsi massaaži mõju jänestele. Nojah, hea, et vähemalt jänesed võivad end Ameerikas hästi tunda.