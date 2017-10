Intervjuu: Eesti üritab turris Euroopat lepitada

Euroopa Liidus on seoses globaliseerumise ja digiajastuga alustatud hädavajalikku autoriõiguste reformimist. Enim intriige on tekitanud plaanid püüda ühelt poolt anda teoste autoritele muutunud digitaalses keskkonnas suurem kontroll oma loomingu üle – koos võimalusega saada autoritasu – ning teiselt poolt suurendada võõra sisu üleslaadijate ning platvormide vastutust.

Teema ei ole kerge, kirgi on üles kütnud ka meie enda eurosaadikud – Kaja Kallaselgi on jätkunud etteheiteid nii Andrus Ansipile kui ka Eestile. Piraadipartei on ummistanud Postimehegi meiliservereid, teema on korduvalt olnud arutlusel europarlamendis.

Püüame asjas selgust saada ning vestlesime justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleri Kai Härmandiga, kes on selles valdkonnas juba aastakümneid tegutsenud ning kelle õlul on eurodirektiivi kokkukirjutamine ja poolte lepitamine.

-Mis autoriõigustega maailmas ja Euroopas praegu üldse valesti on, miks seda reformima hakati?

Taustateadmine, mis autoriõiguste teemaga seoses võiks alati olla, on see, et kust see tuleb. Autoriõiguse ja kogu intellektuaalse omandi kaitse sai alguse Pariisi ja Berni konventsioonidega aastatest 1882 ja 1886.

Juba sel ajal saadi selgelt aru, et tuleb tagada mingisuguseks perioodiks autorile, loojale või leiutajale monopol mingisuguses vormis väljendatud idee kasutamiseks. Praeguse reformi põhjuseks on see, et tänapäeva maailm on informatsiooni liikuvuselt nii palju muutunud.

-Aga mis on ikkagi põhiolemuselt muutunud? Kui Giuseppe Verdi nende konventsioonide kehtestamise ajal lõi ooperi, siis ei tohtinud keegi teine öelda, et see on tema teos, ja kui tema teost kuskilt esitati, siis tahtis ta selle eest juba siis tõenäoliselt tasu saada. Mis nüüd teisiti on?

Ma tooksin võib-olla näite raamatuga. Kui sada aastat tagasi kirjutas kirjanik läti keeles raamatu, siis ütles ta Läti kirjastajale, et tema võib Riias sellest 300 eksemplari välja anda, ja kõik oli väga tihedalt territooriumi ja keelega seotud.

Kui ma nüüd annan välja e-raamatu, siis selle paljundamine ja selles sisalduva informatsiooni liigutamine on oluliselt lihtsam. Ka lätikeelse raamatu puhul, kuna lätlasi elab kõikjal maailmas: Barcelona lätlane ei taha oodata, kuni raamat talle kahe kuuga kohale jõuab – ta tahab seda oma e-lugerist kohe lugeda.

-Seega, kogu kurja juur on digiühiskond ja sellega seonduv globaliseerumine?

Ei, see ei ole kurja juur. See on uus reaalsus, fakt – informatsiooni liikumine on palju kiirem ja kergem.

-See on kõik väga selge, aga kust tuleb ja kelle vahel on tekkinud konflikt?

On üks seltskond inimesi, kes räägib väga radikaalselt sellest, et ükskõik mis moel – legaalselt või illegaalselt – avalikuks tehtud informatsioon on kogu ühiskonnale avatud ja kasutamiseks ning selle eest ei tohiks autorile maksta mitte ühtegi senti.

Ehk kui keegi on varastanud läti kirjaniku raamatu ja pannud selle internetti, siis ei peaks talle selle eest keegi raha maksma ja see vaene autor saab ainult au ja kuulsuse. See on üks äärmus. Julia Reda (Saksamaa Piraadipartei – toim) on nende seas veel üks leebemaid tegelasi.