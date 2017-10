Ene Pajula veste: mammi loodab, et laste huvid seatakse alati esikohale

Möödunud talvel tõstis president Kersti Kaljulaid oma aastapäevakõnes esile koduvägivalla, mis tõi korraks avalikkuse tähelepanu alla ka naiste varjupaigad. Nende võrgustik oli Eestis kodanikualgatuse korras 15 aastaga täiesti märkamatult üles ehitatud. Ent nüüd otsustas sotsiaalministeerium asja enda kätte võtta ja otsis vähempakkumisega uued teenusepakkujad, kes soostusid töötama umbes kolmandiku võrra vähema rahaga.

Ent juba jaanuaris hakkasid ka need organisatsioonid, kes olid algul rõõmsalt nõus palju odavamalt tegutsema, üle Eesti häält tegema, sest üllatus-üllatus, üliodava hinnaga polnud lihtsalt võimalik teha sama head tööd, kui seni oli harjutud tegema ehk ametnikele mõistetavas keeles öelduna: seda teenust ei saanud enam pakkuda arvestatava kvaliteedilanguseta.

Kõige valusama probleemina tõid varjupaikade pidajad välja selle, et nende eelarves pole üldse ette nähtud raha lastele. Ometi vajavad vägivaldsetes peredes kasvavad lapsed tõsist, sageli pikaajalist psühholoogilist abi, mida suudavad anda vaid põhjalikult koolitatud psühholoogid. Mammi ei pea vist kirjeldama, kui traumeeriv võib lapsele olla vägivalla nägemine või – mis veel hullem – selle vahetu kogemine. Mis võib viia selleni, et täiskasvanuna ei kujuta ta teistsugust pereelu ettegi. Kuni me ei suuda katkestada seda lõputut ahelat, mis taastoodab peresid, kus lokkab vägivald, seni ei saa me end lugeda tsiviliseeritud riikide hulka.

Teine, võib-olla kurvemgi asi on see, et lapsed tunnevad ennast tekkinud olukorras süüdi.

Laste abita jätmine võeti jutuks ka Urmas Vaino saates «Suud puhtaks». Saate viimasel minutil, pärast seda, kui sel teemal oli poolteist tundi mõtteid vahetatud, tegi keegi sotsiaalkindlustusametist suu lahti ja ütles, et mis jutt see on, laste abistamiseks on vahendid täiesti olemas. Aga kus, seda ta enam öelda ei jõudnud.

Niisiis küsis mammi, uudishimulik kodanik, nagu ta on, seda pärast saadet sotsiaalkindlustusameti pressiesindajalt. Ta sai pika paljusõnalise vastuse, mille mõte oli selles, et mis iganes abi vajavad lapsed tuleb saata omavalitsuse sotsiaaltöötaja juurde. Näib, et kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ressurss on põhjatu. Mis toob mammile meelde ühe ammuse värvika anekdoodi.

Ühele Nõukogude Eesti perele tulevad külla sugulased välismaalt. Nad üllatuvad juba aiaväravas: «Oh, milline suurepärane aednik teil on,» pole nad kiitusega kitsid. «Mis te nüüd, mul on naine,» teatab peremees pisut häbelikult.

Siis istutakse lauda, mis on, teadagi, heast-paremast lookas. «Teil on nii hea kokk,» tunnustavad külalised. «Oh, mis te nüüd, mul on naine,» läheb mees uhkusest puhevile. Lapsed on lauas lausa korralikkuse etalonid. «Teil on lapsehoidjaga vedanud!» – «Oh, mis te nüüd, mul on naine!»

Lõpuks leiab külaline vaiksema hetke ja küsib mehelt, kuidas too oma voodielu korraldab. Kas tal on kindel agentuur, kas on kokku lepitud kindlad nädalapäevad või on võimalik daam kohale kutsuda ka spontaanselt? Mees on rabatud: «Mis te nüüd, mul on naine!» – «Sa ometi ei maga selle tööhobusega?!» on nüüd sugulase jahmumise kord.