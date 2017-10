Eesti hokitalent sai Soome kodakondsuse

«Mulle on öeldud, et olen nimekirjas, kelle hulgast Soome noortekoondislasi valitakse. Seni ei saanud nad mind kutsuda, sest mul polnud kodakondsust. Nüüd on ja loodetavasti pääsen juba järgmisel aastal U20 võistkonda,» lausub Mölder ja kahetseb veidi, et paberimajandus nii kaua aega nõudis. «Usun, et mul olnuks muidu võimalus pääseda juba nüüdsesse U18 valikusse. Aga turniir toimub kahe kuu pärast ja võistkond on varasemast koos.»

Möldrit on korduvalt soovitud kaasata ka eri vanuseklasside Eesti esindustesse, ent ta on alati vastanud keeldumisega. «Hokis kehtivate reeglite järgi ei saa neli aastat pärast ühe riigi esindamist teise juurde minna. Piisab vaid korraks platsile astumisest ja pead ootama. Olen otsustanud, et sihin kõrgemale ja pürgin Soome koondisse,» kuulutab noorsand kindlalt.

Ta ei arva, et sihile jõudmine oleks kerge, eriti kui arvestada tõsiasja, et häid väravavahte toodab põhjanaabrite hokikonveier eriti usinalt. «Riske peab võtma. Ma ei karda. Kindlasti ei ole selle unistuse täitmine lihtne, aga samas ka mitte võimatu. Kasvõi praegu vaatevälja kuulumine annab palju lootust,» mõtiskleb Mölder.

Superalgus: valiti debüütnädalal kohe parimaks väravavahiks

Mölder pühkis sünnimaa tolmu jalgelt 2013. aastal, kui avanes võimalus liituda Helsingi IFK noortesüsteemiga. Viimasel paaril hooajal omandas ta tarkusi Kiekko-Vantaa ja Lahti Pelicansi ridades. «Soome on tuntud hea noortetöö taseme poolest, seepärast proovida otsustasingi. Alguses oli raske, koduigatsus painas. Aga siis hakkas sujuma, sain ka keele kiirelt suhu. Ei ole valikut kordagi kahetsenud, sain häid trenne ja palju mänguaega,» räägib Mölder, ilmselge soome aktsent juttu saatmas.

Lisaks Conradile said lahetaguse passi ta isa ning nelja- ja peagi kaheaastane väikevend. Kuid kui nemad jäid elama Lahtisse, siis Conrad keeras paari nädala eest Soome suusa-Mekale selja … et liituda Riias tegutseva Hiina tippklubiga!

Just nimelt, lugesite õigesti: Euroopa tugevaimas hokiliigas KHL mängiva Hiina klubi Kunlun Red Stari juunioride võistkond elab, harjutab ja võõrustab vastaseid Läti pealinnas. Osaletakse KHLi noorteliigas MHL, kus Mölder on saanud kirja neli kohtumist. Vähe sellest, ta valiti hoobilt ka terve liiga nädala parimaks väravavahiks.

«Esimene nädal, ja kohe selline tunnustus – paremat algust pole võimalik tahtagi,» rõõmustab Mölder. «Tunnen end igas mõttes väga hästi ja olen juba selle lühikese ajaga kenasti meeskonda sisse elanud. Kõik on väga professionaalselt korraldatud, ka meie treeneri Aleksandr Barkoviga on hea klapp. Kuna tegemist on koduolümpiaks valmistuva Hiina hoki arenguprojektiga, kuuluvad meie meeskonna kolmandasse ja neljandasse viisikusse vaid sealsed mängijad.»

Haridusteed puudutavale küsimusele vastab ta: «Soomes käisin koolis, nüüd ei ole lihtsalt enam aega. Nii kiire on kogu aeg. Kaugemale ei ole jõudnud mõelda. Praegu keskendun ainult hokile.»

Järgmise hooaja siht: pääseda KHLi. Või siis NHLi…

Möldri igast sõnast ja mõttest kumab läbi ääretut enesekindlust ja auahnust. ­«Pikad lennud mööda Venemaad ei väsita ega hirmuta, vaid vastupidi, valmistavad tulevaseks karjääriks ette. MHLi tase on korralik, siin mängivad suured poisid. Peaks olema ideaalne hüppelaud KHLi. Usun sellesse värki ja loodan, et ehk õnnestub juba tänavu Kunluni põhimeeskonnaga harjutada ja uuel hooajal KHLis mängida.»

Ent Euroopa ülekaalukalt võimsaim liiga pole kaugeltki Möldri ainuke unistus. Isegi välismaistes hokiportaalides on teda peetud arvestatavaks kandidaadiks, kes võib osutuda valituks juba järgmise aasta NHLi draft'is.Teadmiseks: viimati küündis Eestis võrsunud hokimängija sellise saavutuseni 23 aasta eest, kui Detroit Red Wings valis Toivo Suursoo.

­«Mul on väga reaalne võimalus saada valituks esimeses või teises ringis. Usun enda tasemesse,» lausub Eestist pärit, Soomes kasvanud, Lätis pesitsev ning Hiina klubis mängiv hokitalent lõpetuseks. Ikka äärmiselt auahnelt ja enesekindlalt.

FAKTIKAST

CONRAD MÖLDER

Sündinud 6. augustil 1999 Tallinnas

Positsioon väljakul: väravavaht

Pikkus / kaal 185 cm / 87 kg

Klubid: Eestis HC Purikad ja HC Panter; Soomes HIFK (2013–15), Kiekko-Vantaa (2015–16), Lahti Pelicans (2016–17); alates septembrist 2017 Kunlun Red Star Junior