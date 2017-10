Koolipingist kohaliku omavalitsuse volikogu valima

Kõik mu jutukaaslased on värsked gümnasistid: Maria käib Gustav Adolfi gümnaasiumi, Victoria Vanalinna hariduskolleegiumi, Argo ja Rita Iris Tallinna muusikakeskkooli kümnendas klassis. Noorte huvid ulatuvad muusikast psühholoogiani, neid kõiki ühendab aga see, et neile läheb korda ühiskonnas toimuv. Maria ja Victoria on löönud aktiivselt kaasa õpilasesinduse töös, Rita Iris on klassivanem ja Argo vabal ajal kirglik väitleja. Maria ja Rita Iris lähevad valimiskastide juurde Nõmmel, Victoria Lasnamäel ja Argo Lõuna-Eestis Pukas.

Kui seadusemuudatus oli alles plaanis ja arutati valimisea langetamist, oli üks vastuargument noorte mõjutatavus. Kuidas teile tundub, kas noored valivad sõprade või vanemate arvamuse järgi?

Maria: 16-aastane on just sellises eas, kui hakatakse oma arvamusele kindlaks jääma. Minu klassis julgevad kõik oma seisukoha välja öelda, olenemata sellest, mida teised mõtlevad. Siis saabki arutada ja vaielda erakondade plusside ja miinuste üle, avardada silmaringi. Seda kindlasti ei juhtu, et klassi kõige populaarsem ütleb, et valige teda, ta on kõige lahedam, ja siis kõik teevadki nii.

Rita Iris: See on ka kooliti ja perekonniti väga erinev. Kui laps tuleb heast perekonnast ja tal ei ole mingeid suuri olmemuresid, on tal aega tegeleda ka poliitika peale mõtlemise ja maailmavaate kujundamisega. Aga kui ei ole võimalust oma arvamust välja kujundada, siis on noor mõjutatavam ka.

Victoria: Ma arvan, et selle pärast ei pea muretsema, et poliitikud annavad noortele kommi ja siis nad jooksevad kohe pimesi valima. Aga kahjuks olen hoopis kuulnud, et valima minnakse nalja pärast. See ei ole üldse levinud asi ja suurem osa noori seda kindlasti ei tee, aga mõned mu endised klassivennad Lasnamäelt naljatasid, et «haa-haa, lähme valime Edgar Savisaart, sest see oleks naljakas». Sellised asjad teevad kurvaks, sest nad ei anna endale aru, milline vastutus tegelikult valima minnes on.

Argo: Sellises vanuses hakkavad noored tihti nägema, mida peaks oma vanematega võrreldes teistmoodi tegema. Tegelikult on noored oma mõtlemises iseseisvad, nii et vanemate mõjutamist ei tasu ka väga karta.

Victoria: Usun, et kohati võib 16- ja 17-aastaste valik olla palju kaalutletum kui meie vanemate oma. Nemad võivad oma harjumustes kinni olla, aga kuna meile anti võimalus valida esimest korda, uurime ja mõtleme ehk põhjalikumaltki.

Kust te saate infot valimiste ja erakondade või valimisliitude kohta?

Argo: Peamiselt tuleb info uudistest, aga mulle tundub, et noored ei ole väga hästi informeeritud. Tänavapildis oli küll palju reklaame näha, aga noorteni peaks paremini tee leidma. Kui meile kõigile on valimisõigus juba antud, siis peaks rohkem vaeva nägema, et vajalik info ka meieni jõuaks.

Rita Iris: Mina näiteks vaatasin just valimised.ee lehte, millest räägitakse palju, aga ei leidnud sealt väga olulist infot. Seal ei olnud näiteks kandidaate üleval. Sellisel kujul, nagu on valimisreklaamid, on need ka üsna kasutud, sest plakatid ei anna üldse sisulist infot edasi. Selle näo ja sisutühja loosungi põhjal ei vali ju. Pigem kahjustavad poliitikud oma mainet, kui mõne nõmeda reklaamiga välja tulevad.