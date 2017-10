Ettevõtjad riigikorteritest: ehk jätab mõnigi pere Soome minemata

Viru Keemia Grupp ASi juht Ahti Asmann ütles, et nende ettevõtet üürikorterite ehitamine eriti ei puuduta, kuna Ida-Virumaa linnades, Kohtla-Järvel ja Jõhvis, kus nende töötajad asuvad, on toimiv üüriturg olemas ja elamispindade nappust ei ole. «See võib küll piirkonnale mõju avaldada, kuid meie seda vajadust riiklike pindade järele praegu ei tunneta,» sõnas Asmann.

Aasta tagasi riigimajade programmi vahest ehk kõige tulisemalt kritiseerinud Pindi Kinnisvara müügipartner ja kinnisvaraekspert Peep Sooman on praeguseks leebunud ja põhimõtteliseltselle vastu enam ei ole. Kui 2016. aasta mais ütles Sooman, et tegemist on lauslollusega ja uskumatu laristamisega, siis praeguseks on ta arvamusel, et kui riik üürimajasid mõistlikult ja vastavalt nõudlusele ehitab, on plaan mõistlik.

«Selgelt võib olla piirkondi, kus riigikorterite järele on nõudlus olemas, aga see tuleb enne väga põhjalike uuringutega välja selgitada. Kui seda on tehtud, siis ei ole mõtet sellele vastu olla,» rääkis Sooman. Aasta tagasi teravalt üles kerkinud debatis ajas teda enim vihale see, et riik polnud eeltööd teinud ega plaani piisavalt põhjalikult läbi töötanud. Lisaks näeb ta positiivsena seda, et kui aastaid tagasi kavatseti riigikorterid ehitada nullist, siis nüüd saab toetust taotleda ka olemasoleva elamufondi renoveerimiseks.

Novembris algab riiklike üürikorterite ehitamise projekt, kui Kredex avab kohalikele omavalitsustele mõeldud toetuse taotlemise esimese vooru. Kokku jagab riik üürimajade ehitamiseks kolme järgneva aasta jooksul omavalitsustele üle 60 miljoni euro. Idee eestvedaja ja kõige häälekam toetaja, ettevõtlusminister Urve Palo (SDE) sõnul on «uue poliitika» eesmärk pakkuda nüüdisaegseid eluruume seal, kus turg ei toimi ja kus ehitise ehitusmaksumus ületab turuväärtust.

Peale mobiilse tööjõu ehk iseseisvat elu alustavate noorte, kes valivad elukoha töö järgi, on toetuse teiseks sihtrühmaks planeeritud vähekindlustatud ja erivajadustega inimesed, samuti eakad, suurpered ja vähem teenivad inimesed. Kohalikud omavalitsused saavad toetust taotleda mõlemat tüüpi elamispinna ehitamiseks.

Maris Lauri, endine rahandusminister, Reformierakond: Ma olen endiselt seda meelt, et riiklikud üürikorterid ei ole hea ja mõistlik lahendus. Alustuseks juhin tähelepanu asjaolule, et algne üürituru elavdamise eesmärk on asendunud sotsiaalsete eesmärkidega. Sotsiaalsete küsimustega ei peaks tegelema ettevõtlusminister. Teiseks pole minister mitte midagi sisulist teinud üürituru arendamiseks. Erasektori vähene huvi üürimaju arendada tuleneb eelkõige ebasoodsast juriidilisest keskkonnast sellise tegevuse jaoks. Lisaks on võib oletada, et finantseerijad ei ole kõrgete riskide, sh juriidiliste riskide tõttu valmis üürimajade ehitamiseks laenu andma. Alustuseks võiks teha seadusemuudatused, mis tasakaalustaks üürnike ja üürileandjate suhted ehk õigused ja kohustused. Ma pole ka kuulnud, et minister oleks seda ja teisi finantseerimist takistavaid probleeme arutanud pankade ja teiste potentsiaalsete finantseerijatega. Sisuliselt asjale lähenemisega on minister tegelenud sotsiaaldemokraatide valimislubadusega, mis on taas ootuspäraselt esile tõstetud.