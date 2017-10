Poliitikudebüüt 92-aastaselt

«Martin [Repinski] tegi ettepaneku, ega ma ju ise ei teadnud üldse mõeldagi sellele!» tunnistas Rätsep ja lisas, et parlamendi liige Repinski kutsus valimiskarusselli ka tema abikaasa. Nii kandideerib Jõhvi vallas ka 88-aastane Otto Rätsep.

«Pidi olema üks inimene puudu veel – ma ei saa aru, mille pärast mind sinna taheti. Aga kui ilusti küsitakse, eks siis olen nõus,» ütles Otto Rätsep, kellest suurt poliitilist ambitsiooni ei õhku. «Kui naine annab hääle, siis ühe hääle saan, rohkem ei saa,» lisas mees, kes on siiski staažikas Keskerakonna liige.

«Noh, see oli nii, et ma rääkisin, et tegelen praegu nimekirjaga ja Helene ise ütles kohe, et pane mind ka nimekirja! Ta ise pakkus seda,» ei taha Repinski kogu au endale võtta.

Igatahes ühes asjas on kitsekasvatajast riigikogu liikmel õigus – kui Helene Rätsep oma vanuse ütleb, on enamik inimesi šokeeritud. «Enne seda, kui ta oma isikukoodi kirjutas, ma isegi ei teadnud, et ta nii eakas on,» sõnas Repinski.

Kui Postimees paarile Jõhvi külla läks, oli Helene Rätsep katnud korraliku kohvilaua kiluvõileibade ja koogiga. «Ega keegi ei ütle küll, et ma olen 92-aastane,» lausus 1925. aastal sündinud kahe lapse ema, kes on enda sõnul Keskerakonna liige 1992. aastast ning käib seni aktiivselt piirkonna koosolekutel. «Kogu aeg käin, ma ei jää kunagi ilma.»

Jõhvi rahaasjad korda

Viimati töötas Helene Rätsep 17 aastat tagasi pearaamatupidajana. «Eks ma rahalise poole ja finantsküsimuste eest seisma hakkan,» pakkus naine välja oma vastutusala Jõhvi vallavolikogus. «Finantsküsimus on nendel viltu ja mina lubasin teha selle korda,» lisas ta.

«Ja tervishoius peab midagi tegema – eriarstile on järjekord kaks kuud,» kurtis Jõhvi pensionär, kes isegi sageli arstide vahet käib. Kas tervis peab kohaliku poliitika kirgede keskel vastu? «Eks ma olen selline, kes muretseb iga asja pärast. Ma kohe tunnen, et see on minu töö ja ma pean selle ära tegema,» ohkas Helene Rätsep, kes sirgus üheksalapselise suurpere vanimana.

Üldjoontes on ta eluga Jõhvis aga täiesti rahul: «Muidugi peab rahul olema! Kõik on ligidal, elu on väga hea, pole midagi viriseda!»

Tegelikult pole Helene Rätsep sugugi tänavuste valimiste vanim kandidaat. Selleks on hoopis 94-aastane Karl Luht, kes pürgib Viljandi volikokku Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) nimekirjas. «Miks mitte?» sõnas Luht kärmelt küsimuse peale, miks ta volikokku tikub. «Juba kooliajal tahtsin olla näidendites, samal ajal kui mõni üldse ei soovinud. See on vaim vist.»

Erakonnakaaslase Heiki Raudla sõnul on Karl Luht kõrgest east hoolimata tegev igal rindel: peab Paalalinnas omanimelist kauplust, sõidab autoga, võimleb ja teeb hommikuti külma vee protseduure.