Gert Dorbeku suurte muutuste aasta

«Ma ei saa öelda, et see oleks samm karjääriredelil allapoole. Rapla Avis Utilitas jõudis ju mullu erinevalt Tartust koduses liigas finaali ja korvpalliga tegeletakse siin tõsiselt,» ütleb Dorbek pärast teisipäevahommikust treeningut. Täna õhtul kell 19 jookseb ta aga väljakule juba Kalevi spordihallis meistriliiga uue hooaja avamängus oma endise koduklubi BC Kalev/Cramo vastu.

-Gert, sinu Raplaga liitumine on ju vaat et sõna otseses mõttes onupojapoliitika, sest meeskonda juhendab ei keegi muu kui sinu onu Aivar Kuusmaa!

(Naerab.) Muidugi on onupojapoliitika! Minuga võttis ühendust tegelikult Rapla klubi mänedžer Jaak Karp, aga enne lepingu sõlmimist kuulasin ka Aivari mõtted ära. Treeningutel olen täpselt samasugune mängija nagu kõik teised, seal ei väljendu meie sugulusside mitte kuidagi.

-Palju on Aivar treenerina muutunud võrreldes selle ajaga, kui te koos kahel hooajal (2010–2012) Kalev/Cramos olite?

Kalevis oli ta veel noor ja vihane treener, kes langetas hästi palju otsuseid emotsiooni pealt. Selline talitamine pole aga alati võib-olla hea. Nüüd on ta küpsem oma tegemistes ja kontrollib paremini, millal kõva häält teha. Aivar on pisiasjade suhtes äärmiselt nõudlik – mängijad peavad väga täpselt teadma, mis on väljakul nende roll ja kuhu liikuda.

-Räägime nüüd sinust endast. Kas Tartu eesotsas uue peatreeneri Priit Venega sulle selleks hooajaks lepingut ei pakkunud?

Ei, meie omavahel ei suhelnud.

-Aga palju sulle suvel teistest klubidest pakkumisi tehti?

Mõned variandid tekkisid nii Eestist kui välismaalt, aga konkreetseks midagi ei läinud. Otsustasin Rapla kasuks, sest teadsin, et siin tegeletakse asjaga professionaalselt. No ja see, kuidas Rapla linnarahvas korvpalli armastab ja toetab – see on imetlusväärne!

-Kas Tartust Raplasse tulemine tähendab ka seda, et saad nüüd taas oma kodulinnas Tallinnas elada?

Esimesed kaks nädalat käisin Tallinnast, aga see väsitas ära. Nüüd elan kogu perega ikkagi Raplas.

-Kuusmaa on öelnud, et sa pole praegu veel päris sellises vormis, nagu olema peaksid. Kuivõrd usin või laisk treenija oled sa olnud suvepuhkustel, mil tuleb teha ka individuaalset trenni?

Mitte väga usin… Õnneks olen suure osa karjäärist suviti koondisega seotud olnud, mistõttu individuaalset tööd pole pidanud väga palju tegema. Aga jah, tunnistan, et ega mulle see üksinda treenimine väga sobi, grupiga koos on hoopis lihtsam kõike teha. Maikuu lõpus sain esmakordselt isaks ja proovisin nii palju kui võimalik perega olla. Selle võrra jäi seekord suvel treenimine tagaplaanile ja praegu on raskem, aga iga päevaga läheb konditsioon üha paremaks.

-Lapsevanemaks saamine oli ilmselt ka põhjus, miks sa suvel koondisemängudest eemale jäid?

Jah, arutasime kevadel Tiiduga (Eesti koondise peatreener Tiit Sokk – toim) seda teemat. Kuna tagamängijaid oli seekord palju ja mina tahtsin kindlasti oma esimese lapse sünni juures olla, tegime otsuse, et jään eemale. Aga see ei tähenda, et ma tulevikus ei võiks koondises mängida – kui kutsutakse ja tervis on korras, tulen ikka.