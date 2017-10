Selle aasta parimaid hoidiseid poest osta ei saa

Hapendamine au sisse

Soolaste hoidiste hulgas sai esikoha Mari Leoveri valmistatud oad hapus leemes ning teise koha pälvisid samuti tema valmistatud hapendatud kapsa rullid. Leover selgitas, et enne messile minekut tegi ta oma kolm laari ube, enne kui selle hoidise maitsebukett sai täiuslikuks viimistletud.

«Mari teeb meiega siin inimkatseid,» meenutas maanaisteseltsi Miina juht Meeli Kruus naljatledes Leoveri hoidiste täiustamise kulgu.

Leover jällegi sõnas, et tal on hea meel, kui saab hoidist teiste nõuannete põhjal täiendada.

Messilt võidupreemia toonud ube on alles vaid mõni purk. «Panin küll selle hoidise tegemise mõttega rohkem ube maha, aga tütrele ja lastelastele väga oad maitsevad,» selgitas oapurkide sahvririiulilt kadumise põhjuseid Leover.

Hapus leemes oad passivad tema sõnul hästi prae kõrvale ning ka niisama suupisteks. «Samamoodi nagu tarvitatakse marineeritud seenigi,» lisas ta.

Hoidistemessil teise koha pälvinud hapendatud kapsa rullid olid samuti Mari Leoveri kätetöö. «Inimesed imestasid ja küsisid, kas mul on kapsarulli sisse liha ka pandud. Tegelikult liha seal siiski ei ole. Hapendatud kapsas oli teiste köögiviljade ümber rulli keeratud,» selgitas ta.

Leoveri hinnangul on hapendamine kahetsusväärselt unustuse hõlma vajunud. «Inimeste mälus on hapendamine pigem selline tülikas ja tüütu tegevus, mille käigus tuleb tohutuid koguseid kapsaid hapnema panna, kuid tegelikult saab täiesti edukalt hapendada ka vaid paari liitri kaupa,» rääkis ta.

Tema arvates kõlbab täiesti edukalt hapendada kõiki aed- ja juurvilju peale kartuli.

Uued mõtted

Magusate hoidiste kategoorias sai teise koha preemia Merje Kaareti marmelaaditükkidega õuna-suvikõrvitsamoos. «Olen varem ka suvikõrvitsast ja õunast moosi teinud, aga lapsed ei soovinud seda eriti süüa.

Seejärel asus ta mõtlema, mida moosi sisse panna, et see ka lastele mokkamööda oleks. «Ma lihtsalt läksin poodi, ostsin paki marmelaadi ja panin marmelaaditükid moosi sisse. Pärast seda on see meie lemmikmoos,» märkis Kaaret, kelle mahedamaitselisele moosile annab marmelaad mõnusa efekti.

Veel leidis Olustvere messil äramärkimist Mari Leoveri ploomi-šokolaadisoust. «Moosiks pole seda vist päris õige nimetada. Lastele meenutab see võibolla veidi Nutellat, aga ta pole nii magus,» lisas ta.

Ka pakkus Leover välja, et ses magusas soustis võib ploomid väga edukalt asendada kirssidega. «Mul sel aastal kirsse nii palju ei olnud ja murelid oleks seal liiga magusad olnud, seepärast katsetasingi ploomiga,» lisas ta.

«Mida mina messil tähele panin ja mis mulle väga meeldis, et inimesed noppisid häid hoidistamisideid meilt üles,» rääkis Meeli Kruus. «Näiteks oli Merjel kaasa tehtud ka rummiga pirnikompott, mille peale öeldi, et väga vahva idee.»