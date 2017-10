Väljapanek käib mööda meie moeteed

Kuraator, ühtlasi ERMi peavarahoidja Riina Reinvelt on näituse lähtekohaks võtnud asjaolu, et juba siis, kui talurahvas hakkas rahvarõivaste igapäevasest kandmisest loobuma, muutusid need inspiratsiooniallikaks tekstiilikunstis ja rõivadisainis.

Ja nõnda on juba terve sajand neid ilusaid eestilikke mustreid kasutatud.

Puhangu eellood

«Viimase 15 aasta jooksul on meie kaasaegses moerõivastuses olnud rahvuslike elementide kasutamise tohutu puhang,» ütles kuraator. «Saame näidata, et see ei ole uus asi, et sellel on olnud oma eellood.»

Ühtlasi ilmneb väljapanekust, et sellised rõivad on endas kandnud sügavamat sõnumit. Need on aidanud vastu panna võõrale ideoloogiale, suurendanud rahvuslikku uhkustunnet ja kuulutanud eestlaseks olemist.

«Isegi Nõukogude Eestis!» ütles kuraator. «Tundub, et nõukogude aeg ei soosinud rahvuslikkust ja et me ei saanud seda nii väga esile tuua. Kui aga sirvida vanu Siluette (moeajakiri Eesti NSVs – toim märkus), leidub sealgi rahvuslikel ainetel rõivaid.»

Liina Undi kujundatud väljapanekus «Külatänavalt punasele vaibale» on rõivastatud 134 plastmannekeeni just niisugustesse kleitidesse, kampsunitesse, pluusidesse, mantlitesse ja vestidesse. Väljapanek on rühmitatud neljaks: Eesti Vabariik kuni aastani 1940, Nõukogude Eesti, Välis-Eesti ja meieaegne Eesti. Kust need rõivad on võetud?

«Enamik on meie enda kogudest ja mõned on laenatud ka teistest muuseumidest,» ütles Reinvelt. «Meie kaasaja rõivaid on enam-vähem pooleks – midagi meie kogudest, aga näiteks pidulikke õhtukleite oleme saanud ka laenuks eraisikutest omanike või disainerite käest. Õhtukleitidest kuuluvad meile need, mis vabariigi presidendi kantselei andis meile üle, neid kandis Evelin Ilves vabariigi aastapäeva vastuvõttudel.»

Meesterõivaid väljapanekus ei ole. Miks selline ülekohus?! «Sest mehed ei kanna rahvuslikus stiilis riideid peale suusakampsuni,» ütles Reinvelt.

Lähedal on rahvarõivad

ERMi galerii lähedal on tänavu suve hakul avatud Eesti üle aegade suurim rahvarõivanäitus, mille 150 rahvarõivakomplekti pärinevad kõigist kihelkondadest.

Selles väljapanekus jätkus sättimist veel kaua pärast avamist, näitus «Külatänavalt punasele vaibale» sai aga eile valmis ja on vaadata 18. märtsini 2018.