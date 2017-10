Kuhu minna

*Tallinn International Horse Show toob sel nädalavahetusel Saku suurhalli kokku ligi 200 hobust peaaegu kümnest riigist, tippsportlastest ja tuhandetest pealtvaatajatest rääkimata. Pikaajaliste traditsioonidega kogupereüritus ühendab endas tipptasemel ratsaspordi, elava muusika ja ehedad elamused hobumaailmast, selle raames toimuvad rahvusvahelise klassi takistussõiduvõistlused ja publikule meeldejääv sõuprogramm.

*Tartu linnamaraton on Eestis ainulaadne: kogu 42 km pikkune distants joostakse ühel ringil, mis tähendab, et iga rajakilomeeter on ainulaadne ja pakub uusi elamusi. Oma võimed saab proovile panna täis- või poolmaratonil, samuti kümne kilomeetri rajal ja lastejooksudel, kõik ülejäänud on aga kutsutud jooksjatele raja ääres kaasa elama – vastutasuks saavad nad kindlasti punased põsed ja hea söögiisu.

*Pärnus meelitab tänasest kuni tuleva pühapäevani maiasmokki 17 kohalikku kohvikut, pakkudes salatist, magustoidust ja tassist kohvist koosnevat einet 7 või 9 euroga. Maitsvaid suupisteid, kvaliteetseid tee- ja kohvijooke nautima ja suvepealinna uusi kohvikuid avastama on oodatud nii pärnakad kui ka linna külalised koos perede, sõprade või kolleegidega.

*Zooexpo – see on kasside, näriliste, lindude ja roomajate näitus Tallinna lauluväljakul, kus ainult täna saab näha näiteks albiino Aafrika hiidtigusid ja väga haruldast Mehhiko tömpsuud ehk aksolotli. Külla tuleb suur kass Tom maiustustega, närilised osalevad eri võistlustel, sh küülikute tõkkejooksus, saab osta tigusid, närilisi ja kassipoegi või pakkuda kodu mõnele turvakodu kassile.

*Kas sinu kolmas silm on juba avanenud? Kui vastus on jah, oled oodatud, ja kui vastus on ei, oled eriti oodatud täna Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuvale astroloogia, müstika ja spirituaalse elulaadi festivalile, mis pakub ettekandeid Eesti tuntumatelt astroloogidelt, sensitiividelt, tervendajatelt ja teistelt tarkadelt. Kavas on esitlused, töötoad, sõud, seminarid ja privaatsed kohtumised, kohal on Igor Mang, nõid Nastja, hüpnotisöör Marissa jpt, toimub Hollandi maagide väerituaal ja saab kuulata tervendavaid helisid.

*Jäääär on jahedast nimest hoolimata soojendanud oma sõpru varsti juba 27 aastat. Suvi sai läbi, eks nüüd ole paras aeg laulda sügisetüdrukust, lumevärvidest, punasest käpikust, aga etteruttavalt ka kevadistest pidudest ja paljust muust! Kohtumiseni täna õhtul Vihula mõisas!

*Selle sügise värvikaim pidu toimub täna Põlvamaal Mooste mõisas! Juba päeval avatakse õllelaat, kus selle joogi müüjad ja valmistajad tutvustavad oma tooteid ja nende eripärasid. Õhtuhämaruse saabudes läheb lahti suur õllepidu, kus lavalt kõlava muusika saatel saab tantsida, laulda ja õlut nautida.