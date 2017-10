Koeru, Rakke ja Lüganuse sundliitmine jäi jõusse

Kohtuasjas olid vaidluse all valitsuse määrused, millega muudeti Koeru, Rakke ja Lüganuse valla haldusterritoriaalset korraldust, piire ja nime.

2016. juunis vastu võetud haldusreformi seadus pani valitsusele kohustuse teha alla 5000 elanikuga omavalitsusüksusele ettepanek ühinemiseks või liitumiseks ja andis õiguse otsustada omavalitsusüksuse ühinemine või liitumine ka siis, kui omavalitsusüksused valitsuse ettepanekuga ei nõustunud.

Riigikohus kontrollis haldusreformi seaduse põhiseaduspärasust 2016. aasta sügisel ja leidis, et seaduses oli vastuolu põhiseadusega üksnes ühinemise rahastamise põhimõtete osas, kuid reform ise on kohtu hinnangul põhiseaduspärane.

Riigikohus jäi praegustes kohtuasjades varasema seisukoha juurde ega hinnanud uuesti haldusreformi seaduse põhiseadusele vastavust. Kolleegium kontrollis seega vaid, kas Rakke, Koeru ja Lüganuse valla sundliitmise otsustamisel on valitsus järginud selleks seaduses sätestatud nõudeid.

Riigikohtu kolleegium möönis, et valitsuse algatatud ühinemine või liitumine piirab omavalitsusüksuse õigust ise otsustada selle üle, kas ja kellega ühineda, kuid rõhutas, et riigi haldusterritoriaalse korralduse üle otsustamine on põhiseaduse järgi seadusandja pädevuses. Kohalike omavalitsuste puhul on seadusandja jätnud lõpliku otsustamise valitsusele.

Koeru, Rakke ja Lüganuse vallavolikogu kaebusi arutades asus riigikohus seisukohale, et nimetatud valdade puhul on valitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise otsustamisel järginud seadusest tulenevaid nõudeid ja määrus ei ole põhiseadusega vastuolus. Valitsus on hinnanud erinevaid võimalusi valdade haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning põhjendanud ettepanekus välja toodud ühinemise mõju olulistele asjaoludele. Kolleegiumi hinnangul olid valitsuse kaalutlused asjakohased ning piisavad, et põhjendada tehtud otsustust.

Kolleegium lisas, et kohus ei saa valitsuse asemel asuda hindama seda, kas mõni muu võimalus haldusreformi eesmärgi saavutamiseks (muu hulgas valdade ühendamiseks) oleks olnud otstarbekam või toonud kaasa positiivsema mõju.

Valitsust haldusreformi vaidlustes esindav advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Arne Ots ütles, et Rakke, Lüganuse ja Koeru valda puudutavad riigikohtu lahendid olid ootuspärased ja kinnitasid varasemat veendumust, et valitsus järgis kõnealuste valdada ühendamisel kõiki seaduses sätestatud nõudeid.

«Riigikohus võttis põhimõttelise seisukoha haldusreformi põhiseadusele vastavuse kohta juba aasta tagasi ja täna saime kinnituse, et valitsus on sundliitmisi läbi viies toiminud varasema otsusega kooskõlas,» lausus Ots. «Tänaste lahendite puhul väärib eraldi esile toomist riigikohtu seisukoht, et nende valdade puhul, kes ei soovi vabatahtlikult liituda, tuleb vaadata ka laiemat pilti ja arvestada riigivalitsemise reformi üht eesmärki: saavutada kulude kokkuhoid.»

Ots rõhutas, et riigil on õigus viia efektiivse toimimise ja jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalikke reforme läbi ka siis, kui see ei ole kõigile meeltmööda.

Riigikohtu eilse otsuse põhjal tekivad seega uued vallad: üle 6000 elanikuga Väike-Maarja vald (ühines Rakkega), üle 9000 elanikuga Järva vald (ühinesid Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi vald) ja üle 9000 elanikuga Lüganuse vald (ühinesid Kiviõli linn, Sonda vald ja Lüganuse vald).

Järva valla liitumise üks eestvedajaid, Ambla vallavanem Rait Pihelgas rõõmustas, et Koeru sundliitmise küsimuses sai selgus maja enne kohalike valimiste eelhääletuse algust. «Seda ei saa enam kuhugi edasi kaevata ja nüüd on lõplikult selge, et ka Koeru vald kuulub Järva valda,» sõnas ta Järva Teatajale.

Pihelgas rääkis, et temani on jõudnud kuuldused, et Koeru valijatel on soovitatud mitte valima minna, sest riigikohus pole oma sõna öelnud. «Nüüd on need jutud lõppenud ja Koeru inimesed peavad leidma Järva vallavolikokku parimad esindajad nagu teisedki siinsed inimesed,» ütles ta.

Pihelgas toonitas, et Koeru elanikel pole Järva vallas midagi karta, sest seda piirkonda ja inimesi koheldakse täpselt samamoodi nagu ülejäänud kuut valda ja nende elanikke.

Riigikohtusse on sundliitmist puudutavate valitsuse määruste põhiseaduslikkuse järelevalve kontrolliks pöördunud ühtekokku 17 vallavolikogu. Ülejäänud 14 vallavolikogu kaebuste arutamine jätkub riigikohtus 10. oktoobril.