Täna algab Tartu linna kaasava eelarve ideede hääletus

Tartu linna avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuhi Lilian Lukka sõnul korraldatakse kaasava eelarve hääletust tänavu viiendat korda ning suuri muutusi pole.

«Ideed on küll uued, aga hääletusreeglid ikka samad. See tähendab, et igal hääletajal on kolm häält ning neid ei saa anda ühe ja sama idee poolt,» selgitas ta.

Tänavu saab valida kahekümne idee vahel, mis sõeluti välja 56 ettepaneku hulgast. Hääletada saab nii veebis kui ka raekoja infokeskuses.

Osalus kasvab

Milliseks kujuneb tänavune hääletusaktiivsus, ei julgenud Lukka pakkuda, kuid viimastel aastatel on hääletajate hulk pidevalt suurenenud.

«Kui esimesel aastal osales parima idee väljaselgitamisel 3,3 protsenti hääleõiguslikest kodanikest ja teisel aastal veidi vähem, siis pärast seda hakkas osalus jõudsalt suurenema. Näiteks üle-eelmisel aastal oli see 4,7 ja eelmisel aastal juba üle 5 protsenti,» rääkis ta.

Lukka avaldas lootust, et osalejate hulk suureneb ka tänavu. «Kuid tänavu on hääletamine sattunud kohalike valimistega ühele ajale ning ei tea ju, kuidas inimesed jaksavad. Aga muidugi tahaks loota, et osavõtt suureneb,» lisas ta.

Hääletusest on tartlasi teavitatud suurte plakatitega linna reklaampindadel ning eile läksid otsepostitusse ka väikesed infovoldikud, kus on trükitud ideede nimekiri.

Lukka märkis, et kahel viimasel aastal aitasid hääletusaktiivsust suurendada ka ideede esitajad ise, kes tegid oma ettepanekutele kõvasti reklaami, ja tõi näiteks eelmise aasta võitjad Tartu ratsatalli ja Aparaaditehase sisehoovi.

«Nad tegid ise nii kõva ja head tööd, et see kindlasti mingil määral mõjutas. Eks paistab, kas ka sel aastal on selliseid aktiviste,» lisas ta.

Sport domineerib

Kuigi ühtegi kullast linnapea kuju ja roosat jänest tänavu ideede hulgas polnud, ei saa Lukka hinnangul kindlasti öelda, et ideede valik oleks kuidagi igavam kui varasematel aastatel. «Umbes pooled ideed on seotud spordiga ning see on päris hea,» ütles ta.

2018. aastal viiakse ellu kaks kõige enam hääli saanud ideed, kummagi tarvis annab linn 75 000 eurot. Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.

Hääletada saab nii elektrooniliselt kohalike omavalitsuste infosüsteemis Volis kui ka raekoja infokeskuses. Hääletus lõpeb 11. oktoobril kell 18, kohe antakse teada ka tulemused.