Mehed taastavad hiilgust oma vanal alal

Hea, kui juhid ei sega

Selleks et lõpuks õpetajaks saada, pidi süda pahaks minema. Neli aastat järjest.

Noore kalateadlase praktikad Peipsi järvel Lauri Mällole lihtsalt ei sobinud. Lainetel loksumine pani oksendama. Seetõttu tõmbas ta ihtüoloogiks saamise soovile kriipsu.

Teaduse kaotus osutus koolihariduse võiduks. Viimasel ülikooliaastal läbis bioloogiat õppinud Mällo lisaks õpetajakoolituse ning veel enne, kui kõrgharidust tõendava diplomi kätte sai, võitis õpetaja töökonkursi Elvas.

Õpetajaid, eriti mehi, on Eesti koolides, eriti väikestes kohtades, alati vaja.

Õpetajakutse, nagu elu edaspidi kinnitas, ei osutunud jakobsonliku välimusega Mällole (40) sugugi ajutiseks väljapääsuks või hädalahenduseks, kui unistus kalateadlaseks saada karile jooksis. Tänavu algas tal õpetajana juba 17. õppeaasta. Selle kümnendi algusest on ta töötanud bioloogiaõpetajana Tartus Jaan Poska gümnaasiumis. «Alates seitsmendast eluaastast olen igal 1. septembril kooli läinud,» tõdeb ta. «Ühtki korda pole vahele jäänud.»

Kuigi oma habeme, madala selge hääle ning üleskääritud käistega triiksärgis näib Mällo klassikalise mehe kehastajana, ei näita ta üles vähimatki vaimustust, et teda, aga samuti teisi koolis töötavaid mehi nähakse soolise prisma kaudu, meesõpetajana. Seda põhjusel, et tema veendumusel mängivad isikuomadused – õpetaja puhul näiteks avatud mõtlemine ja tolerantsus – palju tähtsamat rolli kui sooline kuuluvus. Samuti põhjusel, et meesõpetajad, olgu nad jätkuvalt vähemuses, pole Eesti koolides enam midagi erandlikku. Poska gümnaasiumi 30 täiskohaga õpetajast on mehi rohkem kui neljandik, kaheksa. «Meie kool on väga hästi varustatud,» sõnab Mällo. Ta peab oluliseks, et nii nagu koolis on vaja 24- ja 64-aastaseid õpetajaid, on seal samamoodi vaja klassi ette peale naiste ka mehi – seda mitmekesisuse nimel.

Ometi on Mällo märganud, vähemasti suurtel koolitustel, kus saalis istub ligi sada õpetajat, enamasti naised, jäävad just üks-kaks meest, tema nende hulgas, korraldajale või esinejale alati selgelt silma. Ilmselt mehed eristuvad või, oletab Mällo, tunduvad kuulajate ees seisjale naistest justkui targemad – mida ta peab põhjendamatuks ja ebaõiglaseks. «Tegelikult püsib kool ikkagi üle 42-aastastel naisõpetajatel,» lausub ta.

Saan teha, mida tahan

Mällo õpetajatee ei alanud kergelt. Selleks et Tartust hommikul Elva gümnaasiumisse tööle jõuda, ärkas ta juba kell viis. Päevad lõppesid alles õhtul kell üheksa. Vahepeal pidi ta jõudma ka oma lapsi siia-sinna viia ning magistritööd kirjutada.

Tõsi, ega tema koormus nüüd Poska gümnaasiumiski väike ole. Alanud õppeperioodil on tal nädala tunniplaanis kaheksateist 75-minutilist tundi, mis teeb tavapärases 45-minutiliste tundide arvestuses tervelt 30 tundi. Lisaks vastutab ta kooli arendusjuhina igasuguste projektide elluviimise eest. Noist annavad tunnistust kaheksa värviliste kaantega paksu kausta tema neljanda korruse klassiruumi aknalaual.

Suure töökoormuse taustal on positiivne, tunnistab Mällo, et juhtkond ei sega töötegemist. Ehk teisisõnu: kõike, mis ta on tahtnud tundides teha, on ta saanud teha. Nii on ta käivitanud näiteks loomade käitumise ja akvaristika valikkursuse – mäletate, ta tahtis ju kalateadlaseks saada – ning korraldanud metsas mitmepäevaseid linnuvaatluspraktikaid. Tema klassiruumi kahe seina ääres seisavad kappidel üheksa akvaariumi ning puurid rottide ja raagritsikatega. «Olen oma hobid kooli toonud,» ütleb Mällo. Õpilaste tung tema valikkursustest osa võtta on enamasti suurem, kui kursustel jagub kohti.