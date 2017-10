Valimised on käes, Tartus saab tänasest sedeli kasti lasta kuues jaoskonnas

Hääletamine toimub väljaspool elukohta hääletamisena ehk ümbrikusse hääletamisena. Kõikidel päevadel tehakse jaoskondade uksed lahti kell 12 ja suletakse kell 20.

Tartus on sellised kohad tavapärased: Eedeni keskus, Annelinna Prisma ja Annelinna keskus. Teisel pool jõge Tartu kaubamaja ja Tasku ning Lõunakeskus.

Kõik saavad hääletada

«Nendel päevadel ei ole absoluutselt mingit vahet, millisesse jaoskonda hääletama minna, kõigis neis hääletatakse ühtemoodi,» ütles Jüri Mölder. «Jaoskonnad ei ole ainult tartlastele, vaid nagu igas maakonnakeskuses, saavad hääletada kõik hääleõiguslikud inimesed.»

Esmaspäeval kell 12 avavad uksed juba kõik valimisjaoskonnad kogu riigis, siis toimub nii väljaspool elukohta hääletamine kui ka elukohajärgne hääletamine.

«Valija otsustab, kas ta läheb traditsioonilisse valimisjaoskonda või sellisesse jaoskonda, mis võimaldab väljaspool elukohta hääletamist,» ütles Mölder.

Täna kell 9 algab ka elektrooniline hääletamine, mis kestab katkematult 11. oktoobril kella 18ni.

«Mina julgustan kõiki kasutama e-hääletamise võimalust,» ütles Mölder. «See teadmine, mis seni on jagatud, räägib vaid hüpoteetilisest turvariskist, mida teadaolevalt ei ole kusagil realiseeritud. E-hääletamine on mugavam ja kiirem kõigile.»

Mölder nentis, et keeruline on ennustada, kui suur hulk hääli antakse sel korral e-keskkonnas, sest on võimatu ennustada, kuidas valijad suhestuvad toimunusse. Viimastel valimistel oli e-hääli kolmandik.

Mölder selgitas, et e-hääletusel antud häält saab uuesti e-hääletades muuta piiramatu arv kordi. Eelhääletamise viimasel päeval on pärast e-hääletuse lõppu veel võimalik ka kahe tunni jooksul jaoskonnas eelhääletades eelistust muuta.

Dokument peab olema

Jaoskonnas hääletamisel isiku tuvastamisel aktsepteeritakse Eestis välja antud ametlikke dokumente, kus on inimese nimi, pilt ja isikukood või sünniaeg. ID-kaardi ja passi kõrval võib esitada ka juhiloa, üliõpilaspilet ja õpilaspileti, meremehe teenistusraamatu jne.

Kohalikel valimistel saavad hääletada ka need, kes ei ole Eesti kodanikud. Hääletamisõigus on Euroopa Liidu kodanikel ja välismaalastel, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamis­õiguse alusel. Arvestada tuleb aga seda, et kui neil ei ole Eestis väljastatud isikut tõendavat dokumenti, nende isikusamasust tuvastada ei saa. «Välisriigi passiga hääletama ei pääse,» lisas Mölder.

Valimispäeval, 15. oktoobril avatakse jaoskonnad hommikul kell 9 ja suletakse kell 20.