Kinnisvaraportaalid kubisevad eksitavate aadressidega kuulutustest

«Tõsi, et üksikud kuulutused sisestatakse vale aadressiga või siis lisatakse ühest objektist mitu kuulutust erineva omavalitsuse alla,» märkis kv.ee portaali juht Tarvo Teslon.

Pole mingi saladus

Maaklerid, kes vale aadressiga korterite kuulutusi üles panevad, töötavad samuti erinevates kinnisvarabüroodes. Nad ise ei tee sellest saladust, et märgivad teadlikult Tartu linna piiril asuvate korterite asukohaks valla asemel linna.

«Kui ma märgin korterimüügi kuulutusse asukohaks Ülenurme valla, siis jääbki see korter müümata,» tunnistas OÜ Bonus Kinnisvara maakler Joel Viskus, kes on märkinud Kogre tee 4 asuva kolmetoalise korteri asukohaks Tartu linna, kuigi see asub Ülenurme vallas.

Maakler lisas, et korterist huvituvale inimesele selgitab ta esimese asjana ära, et kinnisvara ei asu ikkagi administratiivselt Tartu linnas, vaid Ülenurme vallas. Seni ei ole Viskuse sõnul keegi kurtnud, et teda oleks korterimüügikuulutuses vale asukoha esitamisega petetud.

«Olgem ausad, inimene otsib ikkagi elamist asukohapõhiselt. Kui me räägime siin Kogre teel asuvast korterist, siis see maja asub täpselt linna piiril, Lõunakeskuse juures. Ükski inimene, kes otsib endale sinna kanti korterit, ei sisesta otsingusse Ülenurme valda, vaid korterit otsitakse ikka Tartu linna,» lisas Viskus. Ka ei ole Tartusse ja selle ümbrusesse kinnisvara otsijail tema hinnangul mingit aimu linnaosadest, linna ja valla piirist rääkimata.

Raadil Kaupmehe tänaval järgmise aasta kevadel valmiva maja korterid on juba müügis. Olgugi et kortermaja asub Tartu vallas, leiab sealsete korterite müügikuulutused ka siis, kui panna kinnisvaraportaalide otsingumootorisse Tartu linna.

Topeltkuulutused

Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Kristi Tobreluts selgitas, et Raadil Kaupmehe tänaval müüdavate korterite kuulutused leiab nii Tartu linna kui ka Tartu valla alt otsides.

«See on seepärast, et eriti kaugemalt tulijad ei tee Raadi piirkonnas vahet, kas tegemist on Tartu linna või vallaga. Samas kuulutuses on kirjas, et korter ei asu Tartu linnas,» märkis Tobreluts.

Ta rõhutas, et mitte mingil juhul pole maakleritel soovi klienti eksitada, vaid aidata neil leida sobiva hinna ja asukohaga eluase. Ta pani kinnis­varaportaalis elamispinna otsijaile südamele, et kuulutuse sisu tuleb hoolega lugeda.

Tarvo Teslon selgitas, et tema käed jäävad ses olukorras lühikeseks. «Oleme sellele vastu seisnud, aga samas mõistame, et erinevate omavalitsuste või linnaosade piiril võib võimalik ostja huvituda ka teisel pool piiri olevast kodust,» lisas kv.ee juht.

Veel ütles Teslon, et see on tavaline müügistrateegia ja maaklereil pole olnud mõttes kliente tahtlikult eksitada.

Tarbijakaitseameti seisukoht on, et ka kinnisvarapakkumistest peab inimene saama tõest teavet. Vastasel juhul on see eksitav kauplemisvõte ja eksitusse viiv reklaam.

«Kinnisvara puhul võib kauba peamiseks omaduseks pidada muu hulgas kinnisvara asukohta, millele tihti viidatakse täpsemalt kuulutuses olevas tekstis,» vahendas tarbijakaitseameti seisukohta kommunikatsiooniekspert Pille Kalda.