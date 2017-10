Lepe Pärnu lennujaama remondiks sai allkirjad

«Pärnu lennujaama uuendamise peamine eesmärk on taastada võimalus rahvusvahelisteks tellimuslendudeks, mis toob tulu kohalikele ettevõtjatele ja inimestele,» ütles Simson pressiteates. «Lennujaam suurendab Pärnu kui turismi sihtkoha regionaalset konkurentsivõimet ja toob maksutulu.»

Minister tõi välja, et väga oluline on Pärnu linna enda panus ettevõtmise rahastamisse: «Kui riik aitab omalt poolt investeeringuga ligi 20 miljonit eurot, millele lisandub igal tegutsemisaastal 400 000 eurot, siis linn panustab tulevikus ülalpidamiskuludega.»

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et leping on oluline kogu Pärnu linna ja regiooni jaoks. «Täna sõlmitud kolmepoolne leping on oluline kogu Pärnu linna arengule, soodustades ettevõtluse ja eriti turismiettevõtluse arengut Pärnu piirkonnas,» lausus ta.