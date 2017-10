Kas olete Tartu külje alla plaanitava tselluloositehase rajamise poolt või vastu?

Rajatavale tselluloositehasele on tähtis vesi ja raudteeühendus. Selle järgi sobiks uus tehas kõige paremini Vorbuse kanti Jänese raudteesilla juurde. Tehase täpne asukoht selgub siiski planeerimise lõpuks. Kõne all on Emajõe-äärne ala Tartust 15 km üles- ja allavoolu.

FOTO: Margus Ansu