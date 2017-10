Ministeeriumi idee järgi läheks praegune presidendi valimise kord hingusele

Kõige realistlikum variant on siiski, et kahes järgnevas riigikogu koosseisus hääletaks eelnõu poolt 51 liiget. Ka sellise variandiga oleks võimalik järgmisteks presidendi valimisteks korda muuta, sest järgmine riigikogu valitakse pooleteise aasta pärast, 2019. aasta märtsi esimesel pühapäeval. Selleks peaks muidugi praegune riigikogu eelnõule samuti oma heakskiidu andma.

Põhiseaduse muutmise kord näeb ka ette, et esimese ja teise lugemise vahele jääb kolm kuud ning teise ja kolmanda vahele üks kuu. Kolmandal hääletusel otsustataks ka see, millist kolmest eespool nimetatud variandist kasutataks.

Idee järgi soovitaks muuta ka presidendi ametiaegade hulka ning ametiaja pikkust. Nimelt tahetakse vähendada ametiaegade arvu kahelt ühele, ent presidendi ametiaeg pikeneks viielt aastalt seitsmele. Need punktid on ilmselt kogu ettepaneku kõige avantüristlikum osa.

Ettepaneku riigikogule saatnud justiitsministri Urmas Reinsalu sõnul on nüüd aeg selleks aruteluks küps, sest omavalitsuste kaart saab KOV valimistega paika ning viimastest presidendivalimistest on möödunud aasta, mis on mõtetel veidi settida lasknud. «Me oleme analüüsinud ka põhiseaduse assamblees kõlanud mõtteid ja seda, kuidas püüda vältida varasematel presidendivalimistel esile kerkinud probleeme,» selgitas Reinsalu.

Ta lisas, et idee on välja töötanud justiitsministeeriumi ametnikud. «Uus süsteem üritab luua olukorda, kus nende inimeste seast, kes kandidaadiks seatud on, riigipea ka valitaks. Teiseks taotleb see ka pigem ühisosa otsimist kui polariseerimist. Ning kolmandaks jääks mitme presidenti valiva kogu asemel alles vaid üks,» selgitas Reinsalu ettepaneku motiive.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liikme, põhiseaduse isaks peetava Jüri Adamsi sõnul on selge, et pärast haldusreformi tuleb valijameeste valimise korda muuta. Ta ei ole vastu ideele luua vaid üks valijameeste kogu, mis presidendi ka ära valiks. Ent viis, kuidas peaks presidenti valijameeste kogus valitama, on tema sõnul seniste plaanide kõige nõrgem osa.

«Selge on see, et ühepäevaline ja kahe hääletusvooruga kord on täiesti ebaõnnestunud. Valijameeste kogu formaat võiks olla näiteks selline, et nad on koos rohkem kui ühe korra ning hääletamisvoorusid võiks olla piiramatu arv,» sõnas Adams.

Tema hinnangul on kõnealune ettepanek üsna sarnane sellega, kuidas valib praegu Läti presidenti seim, kuigi seal võib iga voor uusi kandidaate esitada. «See on Reinsalule omane meedia tähelepanu hankimise katse. Iseenesest ei ole see debatt paha, sest meil ei ole praegu Eestis sellist kogemust, kuidas sellist keerulist põhiseaduse muudatust teha,» lausus Adams.

Adamsi kolleeg riigikogu põhiseaduskomisjonis, EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison ütles, et nende fraktsioon seda ettepanekut ei toetaks, ent mõnda punkti võiks ta sealt toetada küll. «Näiteks seda, et kohalike omavalitsuste arvelt kasvab valijameeste koguarv, mis teeks lihtsamaks kandidaatide ülesseadmise,» sõnas Madison.

«Aga ma ei saa nõustuda sellega, et kui valijameestele ei ole viimases voorus vastuvõetav kumbki kandidaat, siis tema valge sedel midagi ei loeks. Teoreetiliselt oleks siis võimalik saada presidendiks 20 häälega, kui vastaskandidaat saaks 19 häält,» selgitas Madison. Tema sõnul on EKRE kindel soov, et toimuksid otsevalimised ehk presidendi valiks rahvas. Kui praeguse ettepanekuga soovitakse siiski edasi minna, oleks nende eelistatud variant, et põhiseadust muudetaks referendumiga, mis pakuks erakonnale võimaluse selle vastu kampaaniat teha.

President Kersti Kaljulaid selles debatis osaleda ei soovi. President Kersti Kaljulaidi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe sõnul on riigipeal presidendi valimiste korra muutmise kohta kindlasti oma arvamus, aga see kord on selgelt parlamentaarse debati küsimus. «Presidendil pole siin sobiv «õiget» kammertooni ette anda, see ei tuleks debatile kuidagi kasuks,» sõnas Linnamäe.

FAKTIKAST

Valijameeste hulk

jaguneks uue korra järgi KOVi elanike arvu alusel:

1) 1–5000 hääleõiguslikku kodanikku – 2 esindajat

2) 5001 – 10 000 hääleõiguslikku Eesti kodanikku – 5 esindajat

3) 10 001 – 50 000 hääleõiguslikku Eesti kodanikku – 10 esindajat

4) 50 001 – 100 000 hääleõiguslikku Eesti kodanikku – 20 esindajat

5) üle 100 000 hääleõigusliku Eesti kodaniku – 30 esindajat