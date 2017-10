Tänak tulevast hooajast: valikuid on mitu ehk lepinguta me ei jää

Viimased kuulujutud enne Hispaania rallit jätsid Tänaku tulevaks aastaks M-Sporti Fiesta WRC-rooli. Nende aluseks oli ajakirjale Autosport antud usutlus, kus saarlane nentis: «Arvan, et mul on siin kõik, mida vajan.»

«Saate ju aru, et ma ei hakka praegu välja ütlema, kus sõitma hakkan,» kommenteeris Tänak sellist tõlgendust. Sealjuures vastas mees välismaa ajakirjaniku küsimusele väljendiga «where I’ll go» ehk maakeeli «kuhu ma lähen», aga võõrkeeles antud vastusest on liiga palju potentsiaalset tiimivahetust välja lugeda.

«Töö alles käib, tuleb oodata ja vaadata, mis juhtuma saab,» sõnas Tänak. Küsimusele, kas M-Sport ja Toyota on lepingupakkumised teinud, lisas mees, et valikuid on mitu. «Mõistagi oleks tore, kui pilt oleks juba selge, aga me teame, et saame langetada valiku ja kindlasti on meil järgmiseks hooajaks koht olemas. Eesmärk on olla parimas võimalikus meeskonnas,» ütles saarlane, et loodetavasti saavad allkirjad paberile juba enne järgmist rallit Suurbritannias.

Praegu keskendub Tänak aga MM-tiitli jahtimisele ning selleks on vaja kindlasti head tulemust Hispaaniast, et kinni püüda tiimikaaslane Sebastien Ogier ning Hyundai esisõitja Thierry Neuville. «Koos Sebastieniga võitleme me muidugi ka meeskondlikule tiitlile ja peame käituma nutikalt, et seda liidripositsiooni hoida, aga teine siht on individuaalne esikoht ja seal annan ma niikaua endast maksimumi, kuni võimalik.»

Hispaania on hübriidralli – reedel sõidetakse kruusal, nädalavahetusel asfaldil. Tänak on varasematest aastatest raskemas seisus, sest MM-arvestuse kolmanda mehena peab ta kruusal tagant tulijaile teed puhastama. Varem on asfaldil vapralt kätte võidetud edusekundid kippunud käest libisema, aga võit eelmisel etapil Saksamaal näitas, et meie mees on võiduvõimeline kõikjal. «Kruusal on seekord üpris raske mingit vahet sisse saada – pigem tuleks üritada, et teised meiega seda sisse ei sõida. On väga kuiv ja lahtist kruusa on väga palju ja selline olukord teepuhastamise osas oli viimati Portugalis või Sardiinias. Saab olema suhteliselt libe ja paras väljakutse. Eks näis, milline seis pärast reedet vastu vaatab,» selgitab Tänak.