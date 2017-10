Noor jokker otsustas tšempionite lahingu saatuse

Kuigi suur osa võidukast Rakvere meeskonnast on suve jooksul meeskonnast lahkunud, olid vanad tegijad Tanel Uusküla ja Andris Õunpuu need mehed, kes kahes esimeses geimis täpsete rünnakutega järjepanu läänevirumaalastele punkte tõid. Põhjapanevaid järeldusi teha oli aga veel vara, sest selged ohumärgid, nagu sidemängija Martti Keele ja temporündaja Siim Ennemuisti kehv koostöö, olid näha juba algusest peale.

Sarnaselt oma eilsete vastastega kahe hooaja vahel pigem nõrgemaks jäänud Selveri mängu aitas muudatuse tuua 19-aastane noortekoondise sidemängija Renet Vanker, kes sai tõstete jagamisega kenasti hakkama ning suutis Tauno Lippu asendades blokki efektiivsust märgatavalt juurde tuua. «Mul pole isegi noorteklassis sellist olukorda olnud, et sekkun poole pealt mängu ja seejärel suudab meeskond kaotusseisu võiduks pöörata,» ütles kevadel Audentese spordikooli lõpetanud Vanker õhinal. «Ma ei võtaks aga kindlasti au enda peale, sest nagu statistika näitab, muutus meil vastuvõtt lihtsalt palju paremaks iga geimiga, ja selles polnud minul sidemängijana mingit rolli.»

«Väsisime ise ära mängu teises pooles, sest üks väga oluline nurgaründaja – Elia Lulla – sai nädalavahetusel vigastada ja Andris Õunpuu ei pidanud tema positsioonil lihtsalt lõpuni vastu. Andsime mängu ise ära,» arvas Rakvere loots Andres Toode. Otsustavas geimis tõid Selverile võidu Reimo Rannari serviseeria ja Oliver Orava osavad lahendused rasketes olukordades. «Oliver mängib koondises ja ta peabki meie rünnakuid vedama. Aga jah, ta mängis oma taseme taas kenasti välja,» sõnas Selveri loots Austris Štals.

Selver on alustanud hooaega kahe võiduga, ent Pärnu omaaegse põhimehe Štalsi hinnangul vajab meeskond veel üksteisega harjumist. «Mängijad väljakul ja mina väljaku ääres – me oleme üsna sarnases olukorras. Nii nemad kui mina oleme alles noored ja kogenematud oma praeguses rollis. Tean, et mul on palju arenguruumi veel selles osas, mida meestele mängu ajal öelda või midagi rasketel hetkedel mängus muuta,» arvas Štals.

Kast

Tallinna Selver – Rakvere Võrkpalliklubi 3:2 (26:28, 20:25, 25:17, 25:20, 15:10)

Oliver Orav 18 p (+10) Taavi Nõmmistu 18 p (+7), Albert Hurt 11 p (+4) – Tanel Uusküla 16 p (+6) Andris Õunpuu 16 p (-2), Nicolas Dubinsky 13 p (-2)

vastuvõtt 64–51%, rünnak 46–57%, blokid 16-7, ässad 9-2