Virve Sapožnin: olen õnnelik, et selle mehega koos olin

Virve Sapožnin lubab intervjuueelsel päeval end meie tuleku puhul korralikult lille lüüa, kuid kohe saab selgeks, et mingit erilist lillelöömist see sarmikas ja nooruslik naine ei vajagi. Selgeks saab seegi, et huumorimeelega on tal kõik kõige paremas korras ning et see proua oskab elust siirast rõõmu tunda. «Alzheimer, mine ära, kõtt!» teeb ta kätega tõrjuvaid liigutusi, ja kujuteldav härra Alzheimer kuulabki sõna. Õigupoolest polegi teda vaja karta, sest mälu on vitaalsel proual kadestamisväärne. Tundub, et ta mäletab peale aastakümnetetaguste sündmuste isegi hetki ja värve.

Südalinna ruumikat korterit ilmestavad Aapo Puki maalitud Oleg Sapožinini portree, klaasuksega kapi täis suveniire ja trofeesid ning haruldane ja kõlatäiuslik Steinway klaver, millele on asetatud kümned ja kümned perepildid. Perenaine valab tumevioletsetesse tassidesse kohvi ega unusta märkida, et see serviis on nende pulmakink.

«Armas,» sõnab Virve, kui temalt küsida, mida ta vastvalminud teost käes hoides tunneb, ning ta silmad valguvad pisaraid täis. Ta kogub ennast: «Tähendab… et… et see tuli nii ilus ja suur ja sai südamega ja armastusega tehtud. Aga pisarad tulevad silma mitte kurvastusest, vaid õnnest. (Nagu näete, mu meik läheb metsa!) Olen õnnelik, et olin selle mehega koos.»

Tänavu oleks Oleg ja Virve Sapožnini abielu saanud 56-aastaseks, ja naine tunnetab iga päev, et mees on endiselt ta kõrval.

Enne kohtumist

Kuigi olen Viljandist, ütlen alati julgesti, et olen maalt ja hobusega. Armastan väga loodust, eks see ole vanemate teene. Elasime palju vanavanemate talus Soosaarel, see on koht Kolga-Jaani lähedal, ning kõik, mis on minust head, on tänu vanaemale. Isegi see, et olemas olen.

Mul oli vanem vend ja kui ema teda rinnaga toitis, siis vanaema, targem inimene, ütles emale, et kui last rinnaga toidad, ei jää sa rohkem rasedaks. Ja siin ma olen! (Naerab lõbusalt.) Vennaga oli meil vahe aasta ja kolm kuud, nii et tsiuh-tsauh, tehti mind valmis!

Lõpetasin keskkooli Viljandis, tegin kõvasti sporti – olen olnud kiiruisutaja, isegi Ants Antoni raamatus on mind mainitud; kõike peale poksi, jalgpalli, tõstmise ja maadluse olen ma teinud. Õnneks ei olnud tollal televiisoreid ja mobiiltelefone – me kõik olime sportlikud ja tegime isetegevust, ütlesime ikka, et pioneer laulab, mängib, tantsib, ehkki jumal tänatud, ma pole kunagi pioneer olnud, lihtsalt aktiivne.

Läksin kooli, kuhu sai eksamiteta – kaubandusministeeriumi õppekombinaati, tahtsin õppida kokaks, aga enda jaoks, mitte teistele süüa teha. Kui komisjoni ette astusin, öeldi, et meile on vaja distsiplineeritud ühiskondlike toitlustusettevõtete töötajaid, mitte diplomeeritud koduperenaisi. Nii võeti mind tingimisi tööstuskaupade müüjaks õppima.

Olin Viljandi kingapoes müüja, aga siis meelitas sõbranna Tartusse muusikakooli. Kui Viljandi inimesed mind Tartus nägid, oli neil kahju, et mind enam poes polnud – mul on inimestega suhtlemine alati käpas olnud.