Töö ja oma kodu päästsid Kuslapi tupikust

Kuslap naasis mõlameeste sekka. «Hooaja alguses oli päris suur punt mehi, kes pretendeeris erinevatesse paatidesse. Katsetati nii ja naa, prooviti erinevaid kooslusi, aga ükski eriti hästi toimima ei hakanud. Kellelgi polnud kindlustunnet, et praegune variant kestab järgmise võistluseni,» räägib Kuslap, kes käis kevadel neljapaadiga EMil.

Luzerni MK-etapil istus tema kohal aga Anderson. «Oli teada, et proovitakse teda ja seejärel uuesti mind. Kui järg taas minuni jõudis, tundsin pidevalt, et ei saa endale lubada ühtegi komistamist. Mugavlemiseks aega polnud, teadsin, et järgmisel päeval võin paadist lennata. Püüdsin ka igal treeningul teha iga tõmbe võimalikult kvaliteetse. Tegelikult kulges nii terve aasta,» sõnab Kuslap. «Ma ei tundnud seetõttu ülemäärast pinget. Vastupidi, sundis end korralikult kokku võtma ja keskenduma. Terve seltskond pingutas. Õhkkond oli vägev. Ehtne näide, kuidas konkurents edasi viib.»

Töö tehtud ehk medal võidetud, tundis Kuslap end «täiesti ebareaalselt, et nii hästi sai minna». Samas täpsustab ta: «Kui teised ütlesid, et selle MMi eel ei olnud erilist ootuste koormat, siis mina küll tundsin seda. Teadsin, et ebaõnnestumine mõjutab otseselt mu karjääri. Ja mitte hästi. Tundsin enda ees suurt kohustust.»

Nüüd võib Kuslap tunda end tõelise spordimehena – kahel järgmisel aastal maksab EOK talle iga kuu 2500 eurot palka ja 2200 eurot ettevalmistustoetust. «Seni sain puhtalt sõudeliidu heast tahtest mingi sissetuleku. Nüüd saan tulemuse eest. Siin on väga suur vahe. Ja väga suur vahe on ka summades.»

Muusika kui suurim hobi

Kui karjääri pöördehetkil leidis Kuslap taas vabaduse, siis samamoodi tundis ta end ka päris sõudjatee alguses. «Tegelesin mitmete asjadega, kindlasti ei olnud unistust saada sportlaseks,» kerib ta ajaratast tagasi.

Ta käis Viljandi muusikakoolis ja noorukipõlves hakkas sõpradega tegema bändi, mil nimeks lack of Eoins. «Ei olnud hetkekski ka plaani muusikuks hakata. Lihtsalt huvitav tegevus oli,­­» sõnab 2012. aastani lack of Eoinsi basskitarrist. «Andsime välja ka plaadi. Teise jagu musta materjali jäi esialgu stuudioarhiivi,nüüdseks on Madis Järvekülg koostöös produtsendi Martin Kikasega selle peagi Eoinsi nime alt ilmuvaks plaadiks vormistanud. Praegu olen nende suurim fänn.»

Kuslap ütleb, et muusika sõudmist ega sõudmine muusikat ei seganud. Ehkki… «Nojah, vahel pidin treeneriga kaubale saama, kui bändiproovid olid Tartus ja alles varahommikul tagasi jõudsin. Aga olin siis noor ega saanud arugi, et öö vahele jäi,» muigab ta.

Kuslap oli ja on alternatiivmuusika austaja. «Millegipärast tekkis mul vaimne plokk kõige vastu, mis raadiost lasti. Nüüd kuulan tegelikult muusikat üha vähem. Vaikus on ka hea. Aga kui kuulan, siis tähelepanelikult.­»

LISALUGU

Puhkus Floridas ja New Yorgis

Kaur Kuslap plaanis juba varem, et avastab pärast Sarasotas toimuvat MMi paar nädalat Ameerikat. Nüüd sõnab ta, et võimalus nautida medalimehena koos elukaaslasega puhkust tekitab äärmiselt mõnusa tunde. «Oleme ühe nädala Floridas ja teise New Yorgis. Esialgu on kavas surfama minna – ehkki ilm kisub viletsaks –, külastada NASA muuseumi ja kohalikku rahvusparki. Küll ka New Yorgis tegevust leiame,» muigas Kuslap.

Samasugust puhkamisvõimalust kasutab teinegi viljandlasest medalimees Kaspar Taimsoo. «Aga me ei reisi koos. Jutu käigus tuli järsku välja, et kavandame täiesti eraldi sisuliselt sama asja.»

FAKTIKAST

Kaur Kuslap

Sündinud 26. jaanuaril 1990 Viljandis

Saavutused MM-pronks neljapaadis (2017), lisaks MMidel kaks korda viies (2013 ja 2014 neljapaadis); EMil kuues (2014 neljapaadis), seitsmes (2011 kahe- ja 2017 neljapaadis), kaheksas (2010 kaheksapaadis) ja üheksas (2012 kahepaadis); MK-etappidel kolm korda esikolmikus (parim 2. koht 2014 neljapaadis).