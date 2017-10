Idapiiri valmimine lükkub edasi

Veel mullu novembris ütles tollane siseminister Hanno Pevkur (Reformierakond), et valitsus on seadnud ambitsioonika eesmärgi ehitada piiritaristu välja Eesti sajanda sünnipäeva-aasta ehk järgmise aasta lõpuks. «Mõistagi on suur osa tegevustest veel pooleli või ees, kuid kõik osalised annavad endast parima, et piir valmiks soovitud tähtajaks,» teatas ta.

Viimasel ajal pole poliitikud piiri ehitamise hetkeseisust kõnelemisel kaugeltki nii innukad kui veel mullu. Põhjus on lihtne: ette on näidata vähem, kui eeldavad avalikkuse ülesköetud ootused.

Nüüd ütles Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm Postimehele, et selliseid lubadusi pole vast keegi julgenud anda, et piir valmib tuleval aastal. «Võimalik, et see oli väga-väga esialgne plaan, millest kõneldi siis, kui alustati piiriala puhastamist,» lisas ta. «See oli nii ehk naa pisut liiga optimistlik.»

Tamme sõnul on nüüd räägitud piiri valmimise tähtajana aastast 2020.

Aasta lõpuks 3,2 km

Töö siiski käib. «Kaks katselõiku on praegu töös ja need on kavas kindlasti sel aastal lõpetada,» selgitas Tamm. Mõlemad katselõigud on 1,6 kilomeetri pikkused. Esimesele katselõigule on paigaldatud valvetehnikat ja loomatõkkeaed, teisel lõigul on soised alad ja seal katsetatakse eri väljaehitamise lahendusi. «Mingi osa piirist on selline, mis vastab juba meie nägemusele,» lisas Tamm. Jutt käib niisiis mõnest kilomeetrist.

«Teisal on sellised soised ja pehmed piirkonnad, millele alles töötatakse välja rahaliselt mõistlikku lahendust patrullraja ja piiri väljaehitamiseks,» jätkas Tamm. Soid ja luhti on idapiiril omajagu, aga sealgi peab saama sõita patrullsõidukiga. Laudtee jääb nõrgaks. «Sinna kas pannakse pontoonid või viiakse mõnes kohas patrullrada piirist natuke eemale, paika, kus on parem pinnas.»

Katselõigul on läbi viidud ka uuringuid mõistmaks, milline on soopinna alune – mõnes kohas on laugas lausa kaheksa-üheksa meetri sügavune. «Me võiks ehitada suure silla, aga tuleb vaadata ka seda, mis on riigi rahakotile mõistlik,» lisas Tamm.

Kõik kagupiiri 136 kilomeetrit peavad olema tulevikus vähemalt jalgsi või maastikukulguriga läbitavad.

Piiriala on praeguseks võsast ja puudest puhastatud ning raadatud, nüüd korraldatakse juba hankeid, et hoida seda pealekasvavast taimestikust ja võsast puhtana. Kagupiiril on ka maid, mis lähevad seni ratifitseerimata piirilepingu järgi Venemaaga vahetusse – neid tulevasi piirialasid ei saagi praegu korrastada.

Igal juhul loodab Tamm, et järgmisel aastal korraldatakse ehitushange ja piiritaristut hakatakse laialdaselt välja ehitama.

Peipsi järvistule on paigaldatud piirirežiimi ala tähistamiseks 130 toodrit. Töö jätkub Narva veehoidlal, kuhu lisatakse piirirežiimi ala tähistamiseks 45 toodrit. / Foto: PPA

Ebaselge maksumus

Kui idapiiri väljaehitamine algas, kõnelesid poliitikud kuni 75 miljoni eurosest maksumusest. Tamme sõnul saab täpsemast summast rääkida siis, kui eksperimentaalsed lõigud on valmis – nende põhjal saab arvestada ka ülejäänud piirirajatiste hinna. «Seni pole ehitistega läinud vist kusagil nii, et need oleks tulnud alguses kavandatust odavamad,» lisas Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht.