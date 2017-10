Kes on Tom Jonesina tuntud Valter Soosalu?

Televisiooni, rokk- ja kolemuusika kõrval jagub Soosalul aega ka klassikale, nii on ta 2. novembril Einojuhani Rautavaara soomekeelse koguöise jumalateenistuse «Vigilia» ettekande solist. Mis tekitab muidugi õigustatud küsimuse: mida pärglit on ühist saates «Su nägu kõlab tuttavalt» 400 000 eestlase nina all Tom Jonesina rinnakarvade välgutamisel ja ooperilauluõpingute sihtotstarbelisel kasutamisel?!

Soosalu enda sõnul on asi maitses: «Ma olen diplomeeritud koorijuht, aga kas see tähendab, et peaksin piirama oma silmaringi ja tegevust ainult klassikalise muusikaga? Tegemist on küll tuhandeaastase traditsiooniga, aga just selle pärast lauldakse ka religioossetel teemadel, mis suurt osa inimestest ei puuduta, ja keeles, mida tänapäeval enam keegi ei räägi. Pean ju hoolitsema selle eest, et mu töö annaks mulle nii palju, et saaksin seda siis teistele tagasi anda.»

Seetõttu ei näegi üdini akadeemilise-surmtõsise-klassikalise muusika taustaga noormees probleemi, kui ta kõrvalepõikena esineb teleekraanil koos keskealise mehega, kes riietab end varateismeliseks Maarja-Liis Ilusaks. «Näosaate formaat on selline, et tehakse nalja ja mingit muud mõtet ei peagi asjal olema. Pealegi ei tasu 25-aastasena iseennast nii tõsiselt võtta, et väikesele pullile elus kohta ei ole,» leiab Soosalu.

Tõsi, «väikest pulli» on mees teinud juba lapsepõlvest saati: lavaristsed sai ta vaid üheksa-aastaselt Rahvusooperis Estonia, kui tegi jõuluetenduses kaasa Nukitsamehena. Hiljem tulid poistekooriga juba ooperid, nagu «Carmen», «Boriss Godunov» ja «Tosca». «Mulle hullult meeldis terve see aeg ja kõik need etendused. Võib-olla oli see seotud lavaadrenaliini või esinejainstinktiga? Mängulust oli minu jaoks toona esmane, seda otsin ja hindan siiani – kui kaob rõõm ja jääb ainult tõsine töötegemine, siis on jama majas,» selgitab Soosalu.

«Mis puudutab läinudpühapäevast Tom Jonesi, siis rinnakarvu laenas mulle Kalle Sepp, kes sai need pärast esinemist muidugi tagasi,» muheleb Soosalu. / TV3

Kui selline mõte pani nüüd mõne tammsaarelikult tööd rügava lugeja õudusest õlgu võdistama, ei maksaks tal siiski erutuda. «Kui me räägime musitseerimisest, siis räägime ju tegelikult pillide mängimisest,» selgitab Soosalu. «Me mängime muusikat. See on mängimine. Ja sellepärast ongi laulmine mulle nii meeldiv tegevus, et ma ei pea ennast selleks sundima. Kui ma pole parajasti oma õpetaja maestro Paolo de Napoli juures, kes enamasti reisib mööda Euroopat ringi ja annab meistriklasse, siis harjutan laulmist kodus ning teen seda iga päev suurima heameelega. Niisamuti meeldib mulle laval olla.»

Tõsi, alati pole see Soosalul just perfektselt õnnestunud. Tallinna muusikakeskkoolis õppides läks tal keset klaverieksamit pala teine pool meelest ja nii hakkas ta sujuvalt mängima seda, mis parasjagu pähe tuli – loo lõppu. Eksamikomisjon viga ei märganud ja hindas esinemist viiega. Alles pärast suvevaheaega kutsuti noormees kõrvale ja öeldi, et on ebaviisakas varjata sellise trikiga kehva ettevalmistust.