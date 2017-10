Uued peatused tegid sõitjate elu keerulisemaks

Väidetavalt on Kambja inimestel tekkinud maakonnaliinidel sõitvate busside peatumiskohtadega suur segadus: kui varem oli alevikus üks bussipeatus kahel pool suurt maanteed, siis nüüd, pärast teetöid, on bussipeatusi kolm, kõigil nimeks Kambja.

Ühe peatuse asemel kolm

Vihjaja kirjutas, et asi on hull: vales peatuses ootavad koolilapsed jäävad bussist maha, suured ei pääse tööle ja tagatipuks olevat üks bussijuht liinil nii hullusti ära eksinud, et hilineti 40 minutit. Eriti keeruline lugu olevat Nõo-Kambja tee ümberehitatud osa äärde keset põlde rajatud bussipeatusega Kambja, kus peatuvad Nõo poolt tulevad ning sinnapoole minevad bussid.

Võta nüüd kinni, kas probleem on tõsine või on tegu külajutuga. Asja uurides selgus, et kus suitsu, seal tuld. «Kambjas on suured teetööd lõpusirgel, nende käigus on viidud bussipeatused teise kohta ja selline muutus on segadust tekitanud küll,» ütles Kambja põhikooli direktor Marika Karo. «Ei teata, kust miski buss väljub, on juhtunud sedagi, et bussi on oodatud vales peatuses. Varem oli asi lihtne: oli üks bussipeatus, ühel pool teed peatusid Tartu poole ja teisel pool teed Võru poole minevad bussid.»

Nüüd on peatusi aga kolm: vanas harjumuspärases peatuses peatuvad Tartu ja Võru poole sõitvad bussid, poe lähedale tee äärde on tehtud peatus Rebase küla poole sõitvatele bussidele ning Nõo-Kambja tee ümberehitatud lõigul on peatused Nõo poole kurseerivatel bussidel.

Kõik kolm peatust kannavad Kambja nime – saa nüüd aru, kas vajalikku bussi tuleb oodata suure maantee, Rebase külla viiva tee või Nõkku mineva tee otsas.

«Nõkku viiva uue tee uue peatusega on probleeme küll,» märkis Marika Karo. «Meil Tartust tööl käivate õpetajate buss peatub nüüd hommikuti seal. Et peatus on vanast kohast tükk maad kaugemal, ei jõua õpetajad enam hästi esimesse tundi.»

Kõnealune buss väljub Tartust kell 7.30 ja on peatus.ee sõiduplaani järgi põllul asuvas Kambja peatuses kell 8.02, tunnid algavad kell 8.15. Bussipeatusest koolimajja on umbkaudse mõõtmise järgi ligi poolteist kilomeetrit.

Probleem laheneb

«Kambja-Nõo tee ristmik re­­konstrueeriti ja selle töö käigus tõsteti seda teed sõitvate busside peatus sinna, tükk maad varasemast kaugemale,» ütles Kambja vallavanem Ivar Tedrema. «Oleme vedajatega juba kokku leppinud, et Nõo suunast tulevad ja sinna suunda minevad bussid hakkavad suure maantee ääres olevasse vanasse peatusse sõitma.»

Bussid hakkavad tulema alevikku, teevad seal poe juures ümberpööramiseks tiiru ja panevad siis rahva vana bussi­­ootepaviljoni juures maha.

Nii peaks bussidega sõitmine Kambjas käima hakkama 1. novembrist. «Vedajad olid selles ajas kohe nõus vastu tulema, et inimestel mugavam oleks,» kinnitas vallavanem.

Ka maakonnaliinide tööd korraldava Tartu maavalitsuse ühistranspordi peaspetsialisti Anne Vodi sõnul asjaga tegeletakse ning järgmise kuu alguseks peaks logistiline olukord Kambjas olema enam-vähem nagu vanasti ehk pea kõik bussid peatuvad ka vana paviljoni juures. Mõistagi jääb kasutusse uue teeotsa juurde tehtud uus peatus.

Vallavanem lisas, et varsti saab see peatus segaduse vähendamiseks uue nime: seal lähedal asuva tänava järgi tuleb Ülase peatus.