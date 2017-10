«Narcosi» 3. hooaeg – nauditav, aga vähem verine

Kuna asjade selline käik oleks tähendanud kurikaeltele oma pattudest peaaegu puhtalt pääsemist, alustab esimesest ja teisest hooajast tuttav agent järjekordse kartelli lammutamist. Ja siia ongi koer maetud: kuna aeg on vahepeal edasi läinud, on bürokraatiat rohkem ning märulit selle võrra vähem. Ka kogu universumi kurjuse kehastus tundub olevat pehmostuv kamp keskealisi mehi, kes on tüdinenud kriminaalsest maailmast ja püüavad oma äri (loe: lugematul hulgal dollareid) legaliseerida.

Niisiis tundub algus igav. Aga kui kätte jõuab kolmas või neljas osa, olete taas dilemma ees: kell on kaks öösel, kuid magamaminek välistatud, sest järgmine jupike tuleb igal juhul ära vaadata. Teisisõnu on tagasi vana hea «Narcos», mis näitab sedapuhku lähedalt, kui teraval noateral peab balansseerima topeltmängu mängiv kartelli turvaboss, et oma tööandja ülesandmisest eluga pääseda.

Muidugi võib seda sarja kritiseerida – toimub ju tegevus kaugel maal, millel pole Eestiga suurt seost. Kui teid selline probleem tõesti tõsiselt vaevab, soovitan vaadata ERRi arhiivist 1985. aasta etendust «Pilvede värvid». Siis olete ka kenasti valmistunud samanimelise ooperi vaatamiseks Estonias ning ühtlasi saanud krae vahele ämbritäie eestlaseks olemisega kaasnevat inimlikku traagikat.

Muide, 1944. aasta Eesti elust pajatavast näidendist toibumiseks tasub vaadata animakomöödiat «BoJack Horseman». Vot seal alles näete, millised probleemid vaevavad 1990ndatel teleseriaalis pereisa mänginud hobust (jep, lugesite õigesti), kes tunneb end oma Hollywoodi villas üksikult ja saadab päevi õhtusse naistes ja baarides. Teisisõnu saab nalja ja ühiskonnakriitikat ning mõjub lohutavalt.

«Narcos»

Narkosari

IMDB reiting: 8,9

Osades Pedro Pascal, Matias Varela, Alberto Ammann, Damián Alcázar