Urmas Klaas: tähtis on alati säilitada oma nägu

Aga rahakott näiteks ühistranspordi korraldamiseks on üks, samuti hariduse korraldamisel, ja ressurssi saab targemini kasutada.

Tartu eelmine bussihange läks kraavi, praegune vibeleb kraavi poole. Linn avas pakkumused veebruaris, kohtuvaidluste lõppu ei paista. Mida tegi linn valesti või mis on riigihangete süsteemis valesti ja kas sellise tähtsa teenuse ostmine peaks käima riigihanke kaudu?

Konkurents ühistransporditurul on väga tihe. Tartu on suur linn, on palju liine, teenimisvõimalus on korralik. Firmad võitlevad viimse veretilgani kõiki vahendeid kasutades, et endale Tartu linnaliinidel vedamise õigus saada. Vaieldakse ka küsimustes, milles mingit eduperspektiivi ei ole. Eelmise hanke me tõesti tühistasime, sest oli näha, et planeeritud aja jooksul uut vedajat ei tule, vaidlused on nii suured ja ei jõua teha vajalikke ettevalmistusi, et saaks kvaliteetselt teenust osutada.

Nüüd käivad jälle suured vaidlused, aga meil on rohkem aega vaielda. 2019. aasta suvel peab olema uus gaasibussidega vedaja olemas. Kõrvuti hankega käib liinivõrgu analüüs ja uue liinisüsteemi väljatöötamine, kuhu oleme kaasanud Soome partnereid. Pean aga oluliseks rõhutada, et kui analüüsida juba lõppenud vaidlusi, siis kõik need on õiguslikus plaanis lahenenud linnale soodsalt.

Siiski, kas riigihangete süsteem selle kogemuse valguses vajaks kohendamist?

Me võiksime mõeld teistsuguse hindamissüsteemi peale. Praegu on esikohal hinnakomponent, arusaadav, mängus on maksumaksja raha, hind on mustvalge, aga Tartu linn lisaks hinnale ja kilomeetrile soovib ka ühistranspordi kvaliteeti. Neid tuleks rohkem arvestada. Samas ei vähendaks lisahindamiskriteeriumid usutavasti pakkujaute vaidlushimu.

Miks bussiveo korralduses on nelja aastaga jõutud kõigest analüüsimise, mitte lahenduseni?

Keeruline on teha põhimõttelisi muudatusi hankeperioodi keskel, avada uusi liine või liine ümber mängida.

Vaja on rongiühendust Riiga ja kiiret rongi Tallinna. Linn peab lennuühenduste tarvis toetusmeetme rakendama, seda kinnitab nii Tampere kui mitme Saksa linna näide.

Väga mitmed valimisnime­­kirjad on selgelt vastu parkidesse ehitamisele. Miks teie juhitav koalitsioon on valinud parkide asemele ehitamise, aga mitte parki mõne avaliku ehitise rajamise?

No need hirmujutud on üle võimendatud. Kui räägime südalinna kultuurikeskusest, on eesmärk, et kesklinna tekiks kõige kultuursem park. Me räägime kultuurikeskusest ja pargialast kui terviklikust kompleksist. Kesklinnast ei ole plaanis pargiala kaotada.

Praegu näeme, et pargi keskel on tühi ala, kuhu on võimalik ehitada nii, et park ja hoone oleks aasta ringi kasutusel.

Kui räägime Holmist, siis seal oli planeeringukonkurss, mis pani paika põhialused, kuidas krundiomanikud saavad planeerida. Sealsed krundiomanikud mõistavad, mis on kõrghaljastuse väärtus, ja mina ei usu, et keegi läheb puid niisama maha võtma.

Poliitikute asi on valimistel anda lubadusi, et neid pärast murda. Magistri tänavale kavandati ka kultuurihoonet, kuid see on moondunud parkimismajaks. Mis garantii saab anda, et Keskparki ei ehitata lõpuks hoopis parkimismaja või kaubakeskust?