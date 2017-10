Vägikaikavedu Palamuse lasteaia ehituse ümber kogub taas tuure

Palamuse valla juhid tollal rahandusministeeriumi hinnanguga ei nõustunud ning saatsid omakorda arupärimise ministeeriumile. Vastus sellele tuli eelmisel nädalal, kus seisab endiselt must valgel kirjas, et Palamuse lasteaia üürikulu tuleb määrata netovõlakoormusse, või muuta ehitajaga sõlmitud kontsessioonilepingut.

Eelmisel esmaspäeval rahandusministeeriumist välja saadetud kirjas rõhutatakse, et seaduse kohaselt tuleb «mittekatkestatavad rendid lugeda võlakoormuse sisse».

Jonn ja kius

Palamuse vallavanem Rait Persidski ei pea rahandusministeeriumilt saadud vastust millekski. «See on rahandusministeeriumi ametnike jonn ja kius ning see kiri näitab, et ministeeriumi ametnikel puudub funktsionaalse lugemise oskus,» oli ta kriitiline.

Tema sõnul ei pea rahandusministeeriumi hinnang vett, sest lasteaia ehitamiseks sõlmitud kontsessioonilepingut saab Persidski sõnul katkestatada. «See on üürilepingus selgelt kirjas, et lepingu võib katkestada kolmekümnepäevase etteteatamisega,» märkis Palamuse vallavanem.

«See on absurdne jama, mida üks rahandusministeeriumi ametnik on kirja pannud ning millele kaks lolli ministrit alla kirjutavad. Ma tean, et ministrid ei loe läbi neile allkirjastamiseks antud dokumente,» jätkas Persidski kriitikat rahandusministeeriumi pihta.

Kuigi valimiste lõpuni on jäänud vaid veidi üle nädala ning pärast seda peab Palamusele kerkiva lasteaiaga edasi tegelema uus vallavõim, ei ole Palamuse praegused vallajuhid püssi põõsasse visanud.

«Loomulikult tegeleme veel praegugi selle teemaga edasi ja kasutame kõiki õiguslikke vahendeid, et asjad korda ajada,» lisas Rait Persidski. Ta ei soostunud täpsustama, milliste vahendite abil proovib senine vallavõim õigust jalule seada.

Uue võimu proovikivi

Palamuse valla ühinemispartnerid, kes samuti eelmisel nädalal said rahandusminis­teeriumilt kirja, on endiselt seda meelt, et Palamuse lasteaia ehitusega seotud asjad tuleb võimalikult kiiresti korda ajada.

Jõgeva vallavanem Enn Kurg märkis, et niipea kui uus vallavalitsus ja volikogu paika saavad, tuleb neil esimese asjana tegelda Palamuse lasteaia üürilepingu muutmisega. «Praegu on selles olukorras keeruline seis, sest keegi ju ei tea, kes pärast valimisi sellega tegelema hakkab,» lisas Kurg.

«Ainukese päästva variandina näen võimalust, et leping tuleb ehitajaga ringi teha,» märkis Torma vallavanem Triin Pärsim.

Jõgeva linnapea Raivo Meituse sõnul poleks tohtinud sellist lepingut juba eos sündida. «Ma olin juba suvel ning olen ka praegu seda meelt, et sellise lepingu sõlmimine on majanduslikult väga vale tegu,» lisas ta.

Palamuse lasteaia ehitab kontsessioonihanke lepinguga ehk oma kulu ja kirjadega KRC Ehitus ning annab selle siis vallale 20 aastaks rendile. Lasteaia üürikulu on uuel vallal ühes kuus 19 681 eurot ehk aastas ligi 236 000 eurot.