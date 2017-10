Vaegkuuljatest noorte kondiitrite hoole all valmivad kõigile tuntud koogid ja tordid

Noored naised on ettevõttes hinnatud töötajad nagu kõik teisedki. Omavahel suhtlevad nad aga viipekeeles, sest Kurg on poolkurt ja Põldsamm täiesti kurt. Teiste kolleegidega suhtleb Põldsamm kirja teel ja žestide abil. Kurg saab kuuljate kolleegidega suhelda kõneledes. Noor kondiiter arvas, et temaga suheldes on kolleegid võibolla natuke tähelepanelikumad, kuna nad tahavad veenduda, et vestluspartner on öeldust õigesti aru saanud.

Torditehasesse sattusid pagar-kondiitrid kutsekooli praktika kaudu. «Kooli lõpetamise ajal sain Gustavist tööpakkumise, mis tegi mind väga õnnelikuks,» ütles Põldsamm. Mõlemad noored naised on erinevates kohtades praktikal olnud, aga kondiitritööstus on nende nii-öelda esimene päris töökoht.

Toetav kollektiiv

Gustavi üks omanikke Siim Liivamägi meenutas, et noorte oskused jäid kohe praktika alguses silma. Nad olid väga agarad, kiired ja täpsed. Ülemus julges öelda, et võibolla on tüdrukud natukene püüdlikumadki kui teised töötajad.

Kondiitritööstuses on kõik töötajad kurtidega harjunud ja teised ei saa arugi, et seltskonnas on inimesed, kes ei kuule üldse või kuulevad teistest kehvemini.

Lisaks kahele kondiitrile töötab Gustavis ka kurt nõudepesija, 28-aastane Helina Juvanen, kes suhtleb kolleegidega žestide abil ja telefonisse lauseid toksides. Siiani on nad kolmekesi esimesed ja ainukesed kuulmispuudega töötajad ettevõttes.

Gustavis on kõik töötajad kurtidega harjunud ja sageli ei saa arugi, et seltskonnas on inimesed, kes ei kuule üldse või kuulevad teistest kehvemini. Katrin Põldsamm ja Monika Kurg kinnitasid, et tunnevad end oma töökohas väga hästi, töökollektiiv on meeldiv ja toetab neid igati. Põldsamm meenutas, et kui tal oli sünnipäev, olid teised kondiitrid viipekeeles ära õppinud, kuidas õnne soovida, ning see oli väga armas. Samuti on ajapikku kolleegid omandanud viipekeeles üksikuid väljendeid.

Kuna varem pole Gustavis kurte töötajaid olnud, on noored naised loonud Siim Liivamägi sõnul avatud pinna, et edaspidi veelgi rohkem puudega inimestele tööd pakkuda. Liivamägi arvas, et Gustavi tootmisjuht ja peakondiiter vajasid kohanemist isegi rohkem kui kuulmispuudega töötajad, kuna töö laad natukene muutus ja üle tuli vaadata sisekorrareeglid.

Kui midagi saab valmis ja ahi teeb häält, siis kurt töötaja seda ei kuule. Sellest tuleb teisel kolleegil vaegkuuljale näiteks õlale patsutamisega märku anda. «Need on sellised väiksemad reeglid, mis kujunevad välja orgaaniliselt,» rääkis Liivamägi.

Puue pole takistus

Sotsiaalkindlustusameti selle aasta alguse andmete põhjal on vanuserühmas 16–64 eluaastat puue 62 740 inimesel, nendest töötab 18 791. Töötajatel pole tööandjale kohustust öelda, kas tal on puue või mitte, kui see ei sega töötamist.

Gustavi kaubamärgi kooke ja torte valmistav OÜ Mattias Cafe on paarisaja töötajaga firma, kellele on puudega inimeste tööle võtmine uus kogemus. Paljudel suurtel ettevõtetel on kogemust rohkem ja puudega inimeste osakaal töötajate hulgast moodustab märgatava osa.