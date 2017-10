EKRE Mulgi esinumber pidas kiusamisvastast mängukaru homopropagandaks

Nii nagu paljudes teistes omavalitsustes on EKRE ka Mulgi valla valimisprogrammi kirjutanud, et tahab lasteasutustes ära keelata homo-, multikulti- ja sooneutraalsuse propaganda. Küsimuse peale, millist seda sorti propagandat partei täpselt kardab ja kas seda kusagil ka tehakse, vastas Sarv: «Ma olen oma silmaga näinud Viljandi lasteaias lillasid karusid.»

Saanud ajakirjanikult teada, et lillad karud on tegelikult kiusamisvastase kampaania sümbol, lausus Sarv, et sellest hoolimata hiilib sooneutraalsus ja homokultuur igale poole.

«Tahetakse peale sundida, aga meie ei ole sellega kindlasti nõus,» ütles ta. «Tahame juba ennetavalt teada anda, et kui tekibki kahtlusi, et saadetakse lasteaedadesse või koolidesse selliseid kirju, siis me kindlasti takistame seda.»

Viljandi- ja Järvamaalt riigikokku valitud Jaak Madison, kes on ka EKRE kandidaat Viljandi linnapea kohale, leidis laupäeval ilmuvas pikas valimisusutluses parteikaaslase eksitust kommenteerides, et igas mänguasjas ei maksa näha kolli, kuid pigem tasub olla mitu korda ettevaatlikum kui hooletum. Madison tõi näiteks Saksa algklasside õppematerjalidest nähtud pildi mehest, kellel on neli naist, ja leidis, et sel moel üritatakse lastele juba varakult uut kultuuriruumi vastuvõetavaks teha.

«Me oleme rõhutanud, et me ei saa viia mingit propagandat koolidesse, umbes samamoodi nagu me ei aktsepteeri valimispropagandat koolides, sõltumata sellest, millisest erakonnast on direktor,» sõnas Madison.