Mobiiliga ei saa neilgi valimistel e-hääletada

Mis siis, et mobiiltelefonid sisaldavad inimeste kõige delikaatsemad isikuandmeid ja mobiil-ID abil saab end samuti tuvastada ning anda väga kõrge turvalisusega digiallkirja – valimisteenistus ei võimalda just turvakaalutlustele viidates ikkagi mobiiliga hääletada.

«Valimiste läbiviimine nutiseadmetes on kindlasti tulevikus võimalik. Tegemist on aga mitme lisaplatvormiga – sealhulgas operatsioonisüsteemide eri versioonid –, millele tuleb luua vastavad rakendused. See suurendab oluliselt kogu süsteemi keerukust ja lisab turvariske,» ütles valimisteenistuse meedianõunik Kristi Kirsberg.

Konkreetseid plaane selle kohta, kuidas võimaldada nutiseadmega hääletamist, seni pole – ikka tõdetakse, et valimiste laienemine nutiseadmetele eeldab turvalisuse ja ka funktsionaalsuse põhjalikke analüüse. Valimisteenistus lisas, et planeerimine peaks toimuma paralleelselt e-hääletamise üldiste arengustsenaariumitega.

Seni saab mobiilis kontrollida vaid seda, kellele on e-hääletamisel arvuti kaudu oma hääl antud.