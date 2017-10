Kalev alustab seekord Ühisliigat kindla liidrita

Idaliiga on erinevalt mitmest varasemast hooajast püsinud suve jooksul peaaegu muutumatuna. Kaasa löövad samad 13 meeskonda nagu mullugi (üheksa Venemaalt, üks Eestist, Lätist, Valgevenest ja Kasahstanist) ja kõik mängivad kõigiga taas kaks korda läbi.

On selge, et liigas, kus poolte klubide eelarve ületab miljoni euroga majandava Kalevi võimalused kümnekordselt, on meie maksimaalne eesmärk pääseda kohamängudele, mis eeldaks viie konkurendi edestamist. Kui klubi senisel parimal hooajal (2014/2015) jõudsid Alar Varraku hoolealused sellele väga lähedale tänu eredate indiviidide Scott Machado ja Frank Elegari toele, siis tänavu rõhub meeskond pooleldi olude sunnil ühtlusele.

«Mitmed mu sõbrad on viimasel ajal küsinud, kas Kalevi eelarve on kahe hooaja vahel kasvanud,» sõnab Varrak, viidates olukorrale, kus ka pingile jagub viisiku jagu arvestatavaid mängumehi. «Tegelikult jäi meie eelarve samaks, lihtsalt tänavu on meeskonnas mitmed vanemad mängijad, kelle palk pole enam nii kõrge, nagu näiteks Rain Veidemanil või Vitali Ljutõtšil, ja Thomas van der Mars, kelle hinnaklass jääb näiteks Mickell Gladnessi omale selgelt alla.»

Sarnaselt meeskonnaga üheksandat Ühisliiga hooaega alustav Varrak tunnistab, et viiest leegionärist pole ükski selline, kellest võiks rünnakutel Kalevi regulaarne liider kujuneda. «Meil pole tänavu oma piiratud võimalustega õnnestunud leida (Demonte) Harperi, (Scott) Machado või (Rain) Veidemani sarnast meest, kes viskaks mängus keskmiselt 20 punkti. Analoogsete mängijate kuupalgad algavad 10 000 eurost, ent selliseid võimalusi meil hetkel pole. Samas, kui selline mees peaks kuskilt ripakile jääma, saaksime ta (Martynas) Mažeika asemel meeskonda tuua,» selgitab Varrak.

Kalev alustab hooaega pühapäeval Kalevi spordihallis, kohtudes liiga vaieldamatu tipu, kahe hooaja taguse Euroliiga kolmanda klubi Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga, kes kahel eelneval hooajal on avavoorus endast nõrgemate klubidega mängides komistanud. «Aga ma võin välja tuua sellise fakti, et oma edukaimal hooajal saime Krasnodarilt siiani liiga rekordit tähistava 64-punktise kaotuse,» sõnab Varrak muiates.

Krasnodari klubi, nagu mitmed teisedki Vene tipud, on kahe hooaja vahel teinud meeskonnas palju muudatusi. Mullu novembris meeskonda juhendama asunud serblane Saša Obradovic on võistkonda toonud kaks Saksamaa ja kaks Itaalia kõrgliigas mullu säranud ameeriklast, neist tähelepanuväärseim Avellino kasuks keskmiselt 17 punkti visanud Joseph Ragland. Meile on neist tuntuim mees aga kahtlemata eelmisel hooajal Jenissei ridades keskmiselt 13 punkti ja üheksa lauapalli kogunud ekskalevlane Frank Elegar.

«Krasnodar on komplekteeritavuse ja hooajaeelsete mängude põhjal jätkuvalt väga tugev sats. Nad panevad rõhku tugevale kaitsele ja meeskondlikule rünnakule,» iseloomustab Varrak. Peatreener üritab nuputada, kust rünnakul suurklubi vastu punkte võiks tulla. «(Janari) Jõesaar on olnud hooaja alguses resultatiivne ja oleme loonud mitmeid liikumisi, kus tal on võimalus enda peale võtta lahendusi. Ka kaitses pole ta tegelikult hätta jäänud,» räägib Varrak. Senisest paremat visketäpsust ootab ta nii Bojan Suboticilt kui ka Kristjan Kangurilt.

Alar Varrak Kalevi leegionäridest:

Cedric Simmonsi puhul on küsimus puhtalt füüsilises vormis. Kui teda parasjagu vigastused ei sega, suudab ta alati anda oma panuse meeskonna edusse. Ja hetkel paistab kõik korras olevat.

Thomas van der Mars on mind tänavustest leegionäridest kõige rohkem üllatanud. Ma ei olnud kindel, kuidas ta uues keskkonnas hakkama saab, aga hooaja alguse põhjal ma ei julgegi öelda, kas parem mängumees on Simmons või tema.

Bojan Subotici tugevusi pole ma osanud veel ära kasutada. Oleme Kalevis harjunud, et ka number nelja positsioonil mängivad mehed armastavad pigem korvist eemal tegutseda, aga talle meeldib just korvi alla murda ja seal mürada.

Branko Mirkovic oli hooaja alguses hädas pisivigastustega, mis mõjutasid selgelt ka tema mängu. Nüüd on ta nendest prii. Tegu on kvaliteetse mängijaga.

Martynas Mažeika on viiest leegionärist ainsana katseajal ning oktoobri lõpus otsustame, mis temast saab. Ta on hea iseloomuga kõva kaitsespets, kuid tegelikult otsisime tema positsioonile meest, kes suudaks regulaarselt 20 punkti visata. Meie eelarve juures see aga tol hetkel lihtsalt välja ei mänginud.»

*Kõigist Kalevi Ühisliiga mängudest teevad otseülekande Kanal 12 ja Postimees.ee.