Andres Soosaar: igaüks võiks mõnes inimuuringus osaleda

Andres Soosaarele meeldib väga ühe New Yorgis töötava eetikaprofessori Rosamond Rhodese arutluskäik sellest, et kuna tõenduspõhise meditsiini võtetega on vaja uurida aina uusi ja uusi ravivõtteid ning samal ajal kontrollida ka olemasolevaid, siis probleem, mis üles kerkib, on uuritavate suur defitsiit. Kedagi uuringusse sundida on ju äärmiselt ebaeetiline. Aga kuna me kõik tahame moodsa meditsiini hüvedest osa saada, peaksime ka kõik panustama.

«Iga inimene võiks oma elu jooksul osaleda vähemalt ühes inimuuringus,» räägib Soosaar. «Kui see uuring on tehtud kõiki eetilisi standardeid silmas pidades, siis on see päris kindlasti teaduse ja ühiskonna hüvanguks. Mulle väga meeldiks, kui inimestel tekiks positiivne hoiak inimuuringute suhtes.»

Kes on Andres Soosaar Tartu ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosaar on arstiteadlane ja meditsiinieetika spetsialist, töötanud Tartu ülikooli arstiteaduskonnas vanemõpetaja ja dotsendina ning

Indiana ülikoolis teadurina. Töötanud ka erasektoris ja USA riiklike terviseinstituutide Fogarty rahvusvahelise keskuse teadustöö eetika õppejõuna.

Soosaar on olnud Eesti bioeetika nõukogu, Eesti arstide liidu eetikakomitee ja Tartu ülikooli inimuuringute eetika komitee liige.

Elus juhtub asju

Andres Soosaart tabas eelmisel aastal insult. Tänu abikaasa kiirele tegutsemisele ja tublile kiirabibrigaadile oli ta vähem kui tunniga haiglas ning arstid said ette võtta kõik, mis sel puhul vajalik. Ta sai terveks ning naasis oma tavapärasesse ellu.

«Ma olen arstidele väga tänulik. Oma naisele muidugi ka,» sõnab Soosaar.

Hiljuti kutsuti ta ühte uuringusse. See oli nooremate inimeste insuldiuuring, mis seisnes küsitluses, proovide andmises ja järelevalves – eesmärk teha kindlaks insuldi riskifaktorid. Andres Soosaar ei kahelnud nõusolekut andes hetkegi.

Ta selgitab, et inimuuringud ei ole kunagi täielikult asendatavad ei arvutisimulatsiooni ega loomkatsetega. «Ühel hetkel me lihtsalt peame tegema inimuuringuid, sest vaid nii saab tõeliselt kvaliteetseid ja usaldusväärseid tulemusi,» ütleb ta.

Kuna ühelt poolt on tänapäeval inimuuringute eetika normid suunatud katsealuse kaitsele ja õigustele ning teiselt poolt jälle uuringute riskide maandamisele ja uuringu kvaliteedi parandamisele ning kuna inimuuringud on alati ka ühiskonna teravdatud tähelepanu all, avalikud ja läbipaistvad, siis peljata pole midagi. Seda usub Andres Soosaar.