Aasta ettevõtte haare ulatub Malaisia ja Jordaaniani

«Me jäämegi rahvuslikust lennufirmast halama, kui me ei vaata Eesti lennunduse suuremat pilti ja neid võimalusi, mida see tööstusharu meile pakub,» rääkis märtsis Tallinna lennuväljal tegutseva Magnetic MRO juht Risto Mäeots. Kuigi Nordica on Mäeotsa sõnul igati head tööd teinud, võiks lennundus kui tööstusharu Eesti majandusse senisest tunduvalt rohkem panustada.

2014. aastani nime Air Maintenance Estonia all tegutsenud Magnetic MRO pakub lennukite remonti ja hooldust. Ettevõte eksportis 2016. aastal 37 riiki. 2016. aastal tuli ettevõte turule brändiga Engine Stands 24, mis pakub lennukite mootorihällide renti, ostu ja müüki veebi kaudu.

Mullu soetas ettevõte tütarettevõtte Inglismaal – Mac Aero Interiors, mis toodab lennukite interjöörielemente ja kellel on sel alal üle 50 aasta kogemust. Näiteks toodab ettevõte salongidetaile maailma suurimale lennukile Airbus 380.

«Meie piir ei ole Eesti, Baltimaad ega Skandinaavia. Me ei pea rahulduma sellega, mida meile naaberturud pakuvad. Veel kord, globaalne turg on 65 miljardit. Mida teeme meie viletsamalt kui mõni välismaal tegutsev lennuhooldusfirma?» rääkis Magnetic MRO juht märtsis.

Ettevõtte 2016. aasta käibest tuli 33 protsenti baashooldusest ning 67 protsenti uutest ärisuundadest, sh mootorite üksuselt ning varuosade vahendusest ja müügist. Viimasel aastal lisandusid uued turud Malaisia ja Jordaania.

Magnetic MRO valiti aasta ettevõtteks kaheksa ettevõtte seast. Ühtlasi kuulutati eile EASi ettevõtlusauhinna konkursil eraldi võitjad viies kategoorias. Magnetic MRO sai ka aasta eksportööriks, aasta uuendajaks nimetati Testlio OÜ, aasta välisinvestoriks Toftan AS, aasta piirkonna ettevõtteks Incap Electronics Estonia AS ning aasta vastutustundlikemaks ettevõtteks Rimi Eesti Food AS.

Peale selle tunnustas Eesti kaubandus-tööstuskoda konkurentsivõime edetabeli parimaid ettevõtteid vastavalt nii ettevõtte suurusele kui ka eraldi üheksas valdkonnas. Siin väga palju üllatusi võrreldes varasemate aastatega ei olnud.

Nii oli samamoodi kui möödunud aastal parim tööstus-ja energeetikaettevõte Stora Enso Eesti AS, toiduainetööstus A. Le Coq AS, turismiettevõte Tallink Grupp AS, finantsvahendusettevõte Swedbank AS, ehitusettevõte Merko Eesti AS ja jaekaubandusettevõte Tallinna Kaubamaja AS.

Tunnustati ka kõige tublimat ja tegusamat õpilasfirmat, ettevõtluse edendajaid ning anti üle 2017. aasta noore ettevõtja tiitel, mis läks Kristel Kruustükile, kes ehitab üleilmset tarkvaratestijate võrgustikku Testlio ja inspireerib Eesti noori suurelt mõtlema.

Eesti parimate ettevõtete konkurssi korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti kaubandus-tööstuskoda kahasse juba aastaid. Tunnustusürituse eesmärk on edendada ettevõtlikkust ning tunnustada parimaid Eesti ettevõtteid.