Quo vadis, Ott Tänak?

Kui inimesed teeksid ilmeksimatult vahet keelevääratusel ja luiskamisel, oleks elu palju lihtsam. Näiteks Jari-Matti Latvala, kelle jätkamine Toyota meeskonnas on kindlamast kindlam ja leping 98 protsenti valmis, rääkis Hispaania ralli eel ajakirjanikele oma meeskonnakaaslaste kohta: «Esapekka (Lappi) ja Juho (Hännineniga) on olnud väga lihtne koos töötada ja tiimi sisekliima on oivaline. Praegu ma veel ei tea, milline saab olema järgmise aasta sõitjate koosseis, aga seda tean, et asjad muutuvad. Võivad muutuda.»

Murdosa sekundist – nõnda kaua läks Latvalal aega, et oma sõnastust parandada. Kindlast faktist, et tema ja Lappi kõrval saab meeskonna kolmandaks sõitjaks keegi uustulnuk, sai spekulatsioon. Kas tegu oli lihtsalt võõrkeeles suhtleva sportlase keelevääratusega või lappis soomlane kärmelt oma infolekke?

Kui algul tiirutasid ajakirjanikud ümber teema nagu palava pudru, siis niipea, kui Latvala lisas, et tema ei näeks meeskonna kolmanda piloodina mitte mõnda noortalenti, vaid kogenud rallimeest, hakati konkreetset infot nõutama: mida arvaks Latvala, kui Tänakust saaks tema uus tiimikaaslane? Küsimus võttis põhjanaabri peaaegu kümneks sekundiks lõkerdama. «Ma ei saa midagi öelda.» Ei saa, mitte ei tea! «Kuulujutte on ju olnud, et ta liitub Toyotaga, teised väidavad, et ta jääb paigale M-Sporti. Nii et ma ei teagi, milline praegu seis on.»

Kui Latvala naeris, siis Tänak ise vaikis. Eilsel ametlikul pressikonverentsil päris moderaatori rollis olnud ralliraadio saatejuht Becs Williams eestlaselt, mida ta oma tuleviku kohta öelda saab. Tänak vastas muige ja kuuesekundilise vaikusega. «Kas oli arusaadav?» küsis saarlane vastu

Williams ei jätnud aga pinnimist: «See oli väga tasane, Ott, kas sa saad äkki veidi valjemalt vastata?»

«Mida ma ikka öelda saan. Te ju teate, kuidas need asjad käivad. Ma usun, et see otsus tuleb juba üsna pea. Tarvis on veel paar nädalat oodata ja siis vaatame, mis juhtub. Aga oleme päris lähedal,» vastas Tänak, seekord sõnadega.

«Kas läbirääkimised käivad vaid Toyota ja M-Sportiga?»

«Mida ma vastata saan,» ohkas Tänak mikrofoni. «Jah, need on peamised meeskonnad.».

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen avas oma kaarte: «Eks mingid muudatused tiimis ikka toimuvad ja sõitjate nimekiri on üks kõige olulisematest teemadest, mille kallal ikka veel tööd teeme. Me alles mõtleme, kas meie eesmärk on järgmisel hooajal võidelda kõigi kolme autoga meeskondlikule MM-tiitlile, ja see otsus peaks sündima juba peagi. Ma tahan, et me saaks oma rivistuse välja kuulutada praeguse ja Walesi ralli vahel. Hetkel ma selleks aga veel valmis pole.»

Pole mingi saladus, et Mäkinen on Tänaku ande suur austaja («Ott on oma taset pööraselt tõstnud, olles hooaja teisel poolajal kõige parem sõitja.») ning meie esisõitjast rääkides muigab ta kavalalt. Klapib ka ajastus: eestlane räägib mõnest nädalast, soomlane samuti… Järelikult ootab Tänak Toyota pakkumist ja lööb siis nendega käed!? Oh, oleks asjad ometi nõnda lihtsad.