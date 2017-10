Balti LNG fiasko maksab miljard eurot

«Toetuse saamiseks on võtmetähtsusega, et see oleks regionaalne projekt, milles osalevad kõik Baltimaad: Leedu, Läti ja Eesti. Kui üks riik leiab, et neil on vaja veel poolt aastat, et otsust langetada, saame me aru, et tähtaeg jääb saavutamatuks ning peame otsima teisi viise, kuidas terminali ostu kulu maksumaksjatele vähendada,» rääkis Skvernelis.

Seetõttu seni lepingut pole ja Balti riikide LNG-terminalide projektid jäävad kõrvale euroliidu sügisesest ühisrahastuse voorust. Nimekiri vaadatakse uuesti üle alles 2019. aastal.

LNG-projektist on kujunenud kahe järjestikuse Eesti peaministri majandusdiplomaatia läbikukkumiste jada. Mõni aasta tagasi sõlmis toonane Eesti peaminister Taavi Rõivas oma Soome ametivennaga üpris segastel asjaoludel kokkuleppe, et LNG-terminali rajavad soomlased. Gazpromiga sõltuvussuhtes olnud Soome Gasum terminali rajamiseks tegelikke ettevalmistusi ei teinud, kuid Eesti investorid kaotasid kallihinnalist aega.

Vastselt ametisse asunud peaminister Jüri Ratas neelas aga alla oma Leedu ametivenna osavalt pakutud sööda ja nõustus Rail Balticu kõnelustel taas avama hoopis teisest ooperist pärit LNG-terminali läbirääkimisi.

Nimelt avaldasid leedulased soovi, et nende üksnes riigisisese energiajulgeoleku ettekäändel Klaipėdasse renditud LNG tankerlaev ostetaks nüüd Euroopa toel välja kui juba töötav regionaalne terminal.

KOMMENTAAR1

Regionaalne terminal tulgu Eestisse.

Jüri Ratas, peaminister

Eesti endine valitsus lähtus ja ka praegune valitsus lähtub jätkuvalt kokkuleppest, et regionaalse terminali jaoks sobivaim koht on Soome lahe rannikul, ning kindlasti toetan ma seda, et regionaalne LNG-terminal tuleks Eestisse.

Samuti pean ma õigeks, et regionaalne LNG-terminal peaks tekkima turuloogikast lähtuvalt ehk terminali rajamist ja opereerimist ei peaks tarbijad läbi gaasitariifi toetama. Eesti soov oleks, et selline põhimõte oleks ühiselt kokku lepitud Balti riikide vahel. Terminali rajamise ja opereerimise kulude katmine läbi gaasitariifi moonutaks konkurentsi ja vähendaks gaasi konkurentsivõimet.

Klaipėda terminal on Leedu riigi rajatud ja sellele regionaalse staatuse andmise eelduseks on Balti riikide omavaheline kokkulepe.

Valitsusjuhtide tasemel peetud konsultatsioonid sel aastal püüdsid leida lahendust, mille puhul oleksid regionaalse terminali projekti puhul kaetud kõikide Balti riikide ja Balti riikide gaasitarbijate huvi. Paraku Eestist sõltumatutel põhjustel pole seda kokkulepet sündinud, kuid Eesti on valmis neid arutelusid jätkama.

Klaipėda terminali kulud katavad Leedu gaasitarbijad täiendava tariifi kaudu. Kuni pole uusi kokkuleppeid, jätkub praegune olukord, kus Eesti ja Läti gaasitarbijad saavad küll osa Klaipėda LNG-terminali positiivsetest mõjudest (hinnakonkurents LNG ja torugaasi vahel ning täiendav varustuskanal), aga ei kanna kulusid selle terminali ülalpidamiseks.

KOMMENTAAR2

Eesti gaasiturg ei meelita LNG-terminali

Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees

Loomulikult on kahju, et Klaipėda LNG-terminaliga on loodud olukord, mis on võtnud võimaluse kõigil teistel investoritel turupõhiselt oma terminali ehitada, sest sotsiaalselt kinni makstud konkurendiga ei ole võimalik võistelda. Samas on saanud Eesti tarbijad nautida tänu Leedu gaasitarbijate kõrgematele arvetele paremat varustuskindlust ja soodsamaid hindu. Mis on ka fakt.

Elering näeb Balti-Soome gaasiturgu tervikuna ja kõik lahendused peavad olema parimad klientidele just ühtse regionaalse turu vaatest lähtuvalt. Seega terminal Klaipėdas ei tohi olla kuidagi gaasi varustuskindluse seisukohalt halvem Soome gaasitarbijatele kui terminal Paldiskis.

LNG-terminali asukoha küsimus ei ole gaasi varustuskindluse küsimus, vaid Eesti majandusarengu küsimus. Majandusarenguks vajame investeeringuid. Selles vaates ei saa Klaipėda muidugi kuidagi asendada Paldiskit.

Reedel korraldasime Eleringi initsiatiivil esimese Eesti, Läti, Leedu ja Soome gaasisüsteemihaldurite juhtide kohtumise. Julgen öelda, et valitseb lai ühine huvi arendada 2020. aastaks välja Soomet ja Balti riike hõlmav läbipaistev, efektiivne ja konkurentsitihe gaasiturg. Eleringi seisukohalt tähendab ühtne Balti-Soome gaasiturg, et tehnilised ja regulatiivsed piirangud peavad riikide vahel kaduma.

Seega nii Poola-Leedu gaasiühenduse GIPLi kui Klaipėda terminali kaudu tulev gaas peab jõudma täiendavate kulude ja tehniliste piiranguteta Eesti ja Soome tarbijateni. See on saavutatav 2020. aastaks. Kogu piirkonnas peavad kehtima samad mängureeglid, sama tururegulatsioon ja tariifisüsteem.

Ühtne Balti-Soome gaasiturg on aluseeldus, mis on võimaldanud üldse rääkida LNG- terminali investeeringutest Eestis. See turg saab võimalikuks tänu Balticconnectori ehitamisele.