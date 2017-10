Joosep Susi: miks sport ei võiks olla lihtsalt ilus?

«Argentiinlases on midagi vastupandamatut. Mitte ükski teine mängija ei soorita ohtlikumaid lööke – aga ikkagi säilib temas õrn aura, heatahtlik ja kontrastne pilk. Pulstunud ja pikk, pika näo ja kurbade silmadega, tal on selline naeratus, mis kutsub sindki naeratama, selline pea tahapoole rõõmumöiratus, mis paneb sindki karjuda tahtma. Kui ta nutab platsil, mida juhtub sageli, muutun minagi emotsionaalseks.»

Mis mind lummas? Keskendumine sportlase näojoontele, grimassidele. Tema kehale. Tulemusest sõltumatutele käitumuslikele aspektidele. Aurale!

Neuroesteetilised katsed näitavad, et just nägude vaatlemine aktiveerib inimese aju esteetilist keskust. (Eriti kui lisada siia teatav salapära, näiteks nähtus, mida nimetan letitagususeks – leti taga olev isik kipub ikka olema ratsionaalsust hüljates oma kättesaamatuses ihaldusväärne. Võimalik, et tippsportlane kui ihaldusobjekt evib mõneti osakest sestsamast letitagususest.)

Teisisõnu, kaude kirjutas artikli autor Louisa Thomas muuhulgas (ja ennekõike?) sportlase ilust. Mis ei peaks olema ju mingi üllatus, kuivõrd sportlase keskne tööriist on tema keha ning eks ole inimesel juba evolutsioonipsühholoogiliselt tingitud kalduvus vaadelda kehasid ilu ja inetuse kategooriates.

Ometi näib, et sportlase ja spordi ilu on muutunud tabuteemaks, millest pole sünnis avalikult kõneleda (kuigi paljud vaatajad kindlasti mõtlevad sellest). Näib, et iseäranis spordiajakirjanike seas poleks tänapäeval esteetilised hinnangud sportlastele enam õigustatud. Spordi puhul ollakse justkui ilupimedad. Nagu Ameerikas on paljud väidetavalt rassilises mõttes värvipimedad, mis näikse olevat vastuolus inimese aju toimimisega; nagu ei hinnata esteetilistes kategooriates lähedasi või (heteroseksuaalsuse puhul) sookaaslasi. Tendents on sedavõrd üldine, et sageli välditakse välja toomast spordialade kehalisi eeldusigi.

Valdavalt on ilupimedus mõistetav. Eriti fännide puhul: mida lähemalt sporti jälgida (elada kaasa ja sisse, keskenduda tulemusele), seda enam tasalülitatakse igasugused esteetilised kategooriad, kuivõrd ilul põhinev nauding eeldab distantsi objektiga. Sedasama vajab ka intellektuaalne nauding/tegevus, mistap pole näiteks liiga tark reporter kunagi väga hea. Nagu Nietzsche apollooniline-dionüüsiline jaotus: spordihuviline kaldub soovima kalevkruusilikku dionüüsilist kaasaelamist, et ennastunustavalt sisse elada.

Meenub Walter Benjamini tõdemus, et moodsad tehnikad vähendavad drastiliselt distantsi vaataja ja (kunsti)teose vahel. Distantsina tuleks siinkohal näha just aurat, mida Thomas sedavõrd elegantselt esile tõstis. Ehk võiks sõnastada sedaviisi, et televisiooni, interneti ajastul on sport võistlusena vaatajale lähemale tulnud ja seetõttu on vähenenud poeetilised käsitlused? Võib-olla, võib-olla.

On ju nii, et isegi sportlase vigastuse anatoomia on poolehoidjatele risti-põiki selge. Kelly Sildaru põlv valutab nagu enda oma. Veerpalu omast rääkimata.

Sportlase kui avaliku isiku loob ju teadagi meedia. Viimasele on see nii suur vastutus kui ka võimalus. Võimalus luua isikupäraseid kangelasi, nagu eespool tsiteeritud kirjelduses Argentina tennisistist. (Sama kehtib ka mujal. Ma poleks sugugi kindel, et Laar või Savisaar oleksid tingimata karismaatilisemad ja huvitavamad kui Ossinovski või Pevkur. Äkki on lihtsalt tänapäevaste ajakirjanike narratiivid värvivaesemad? Ehk ollakse objektile liiga lähedal?)

Muide, Benjamini arvates on maalikunstnik ja fotograaf distantsi seisukohalt nagu šamaan ja kirurg – nagu vanaaegne kirjutav spordiajakirjanik ja tänapäevane televisiooni/interneti kajastus.

Spordi ilu kõige elegantsem registreerija oli muidugi Roland Barthes, kes kirjeldas Prantsusmaa velotuuri kui Kreeka tragöödiat. Spordisündmuse reportaaž ja sportlasest loodav kuvand võiksid ju sisaldada intelligentse vahendaja loomingulist panust; toimuda võiks kokkupuude müüdiga. Sportlane evib ju ilmtingimata tugevat mütoloogilist potentsiaali – iidne sõdalane, haavatav pooljumal. Ilus inimene. Ilusad lood.