Serviti ihkab teist Horvaatia skalpi

Avaringis Serviti ühe Horvaatia skalbi mäletatavasti juba võttis, olles kahe mängu kokkuvõttes kolme väravaga üle HRK Goricast. Ent Nexe on teisest puust vastane: viimasel üheksal hooajal on koduliigas saadud PPD Zagrebi kannul hõbemedal, kolme aasta eest jõuti samas EHF-sarjas alagrupiturniirile.

Külaliste ülekaalukalt tuntuim pallur on Vedran Zrnić – 38-aastane paremäär on kroonitud muuhulgas nii olümpiavõitjaks (2004 Ateenas) kui maailmameistriks. «Zrnić ei ole tulnud Nexesse lihtsalt karjääri lõpetama, vaid on meeskonna selge vedur ja mängib 60 minutit,» lausus Serviti peatreener Kalmer Musting, lisades, et tema juhendatava meeskonna vasakäärel Henri Sillastel saab olema väga põnev õhtu.

«Mitmeski on Nexe nagu Serviti – hea segu andekatest noortest ja mängu vedavatest kogenud palluritest. Videopildi põhjal ei oska ju täpselt öelda, aga ei tundu, et Nexe meist peajagu üle oleks. Meie jaoks on võti saada kaitse tohutult hästi pidama, samuti peab väravavahtidel olema hea päev,» mõtiskles Musting ning oli veendunud, et nii heal tasemel klubi pole Eestit viimastel aastatel väisanud.