Kruuda jäi viimasena Hyundai kohast ilma

Kui Malcolm Wilson on terve M-Sporti ärimudeli üles ehitanud nõnda, et rallitalent saab alates esimeste sammude tegemisest kuni MM-sarjas kihutamiseni roolida Ford Fiesta masinat, siis teised meeskonnad on selle idee üles korjanud alles nüüd. Kui Toyota plaan luua oma Yarise põhjal WRC-masinast veidi lahjem R5-auto on alles ideetasandil, siis Citroën ja Hyundai tulevad juba tuleval hooajal välja WRC2-arvestuses võistlevate tehasetiimi masinatega. Viimased korraldasid esinduspiloodi leidmiseks konkursi, kus kutsusid enda kodubaasi kaheksa andekat noort sõitjat, kellel hinnati nii sõiduoskust, tehnilisi teadmisi kui ka suhtlemisoskust. Lõpuks osutus valituks Huttunen, kes saab Hyundai kulu ja kirjadega i20 R5 roolis kaasa teha järgmise rallihooaja. Penasse’i sõnul eelistati soomlast, sest kuigi tal on neljarattaveolise ralliauto roolis veel kasinalt kogemust, suutis ta testil näidata siiski head kiirust.

-Kui raske oli kõigepealt andekate noorte sõitjate seast välja sõeluda kaheksa finaali pääsenud kandidaati ja siis veel võitja?

Väga keeruline, sest kokku tulid andekad piloodid ja lõppkokkuvõttes polnud nende vahe väga suur. Algul kärbid paar, siis veel mõne sõitja otsa, aga lõpuks on ju ikkagi alles kolm või kaks üpris võrdset sõitjat, kelle vahel peab otsuse tegema. Kerge see töö pole.

-Terve rallimaailm räägib praegu supertalent Kalle Rovanperäst, kes oli ka Hyundai nimekirjas. Kas tema praakisite välja seetõttu, et ta on oma lähituleviku sidunud M-Sportiga?

Ei. Rovanperä puhul sai suurimaks takistuseks, et ta on vaid 17-aastane. See tähendas, et ta ei saa alati sõita seal, kus teda sõitmas tahame näha. Meie eesmärk on noorsõitja ka testimiskavva kaasata ja me ei saa oma testiplaane hakata sättima selle järgi, kus alaealine piloot tohib või ei tohi autorooli istuda. Muidugi on Rovanperä väga andekas, aga ta on alles nii noor, et jõuame temaga soovi korral veel järgmistel aastatel koostööd teha.

-Kui kaugele Karl Kruuda jõudis, enne kui tema nimekirjast maha tõmbasite?

Seda tegime viimasel hetkel, ta oli meie tipmiste valikute hulgas. Tema sooritused olid muljet avaldavad ja see oli ülimalt keeruline otsus – mõtlesime väga pikalt, kas valida tema või Huttunen. Karlis on tohutult potentsiaali.

-Kruuda-suguste sõitjatega on see mure, et sisuliselt pole WRC2 arvestuses võistlemiseks muud võimalust, kui selle koha ostmine, ja rahaga on enamasti kõigil kitsas käes.

Praegu ei ole tõesti väga variante ilma maksmata R5 roolis võistelda. Škodas on kaks-kolm kohta, nüüd üks Hyundais, M-Sporti kohta ma ei oska öelda… Minu arust peaks olema loogiline, et suurel tehasetiimil on ka omad noorsõitjad, keda R5 autol sõidutatakse, sest kuskilt peab ju järelkasv tulema. Rallispordis ei piisa ainult talendist – see peab segunema ka kogemustega ja kui sõitja teeb kaasa ainult WRC2 reeglitesse kirja pandud kohustuslikud seitse rallit, siis kiiresti ei arene. Sõita tuleb nii palju kui võimalik!

-Kas vaid ühe noorsõitja tiimi kulul sõidutamine oli finantsotsus?

Meie algne plaan oli võistelda kahe autoga, aga lõpuks saime eelarvest raha vaid ühe jaoks. Plaan on seda projekti korrata – loodetavasti saab sellest iga-aastane traditsioon, aga vähemalt 2019 hooajaks on selleks finantsid olemas ja see tähendab, et ka järgmisel aastal kutsume andekad noorsõitjad enda juurde testimisele.

-Ka need mehed, kes tänavu valituks ei osutunud?

Kui neil on tase säilinud, siis ikka. Vahel juhtub nii, et sõitja on algul väga kiire, aga aasta hiljem enam mitte.

Aga nähke Eestis Karli nimel vaeva! Ta on seda väärt!