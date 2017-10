Argentina krahhi äärel. Või…?

Eesti aja järgi ööl vastu reedet tulistasid helesinised koduses Buenos Aireses Peruu kaitsemüüri ühe kuuli teise järel, ent sihtmärki ei tabanud neist ainuski. Parimal juhul kolistas Messi posti. 0:0. Kuna valitsev Lõuna-Ameerika meister Tšiili alistas samal ajal omakorda Alexis Sancheze lõpuminutite väravast 2:1 Ecuadori, kiskuski Argentina seis viimase vaatuse eel keeruliseks.

Brasiilial on 38 punkti ja Venemaa-pääse taskus. Julgelt saab end tunda ka Uruguay (28). Järgmist viit koondist lahutab aga vaid kaks silma – Tšiili ja Colombia 26, Peruu ja Argentina 25, Paraguay 24. Hiilgavasse hoogu sattunud Peruu edestab Argentinat tänu paremale väravate vahele. Lõuna-Ameerika tsoonist antakse MMi otsepilet neljale paremale. Viienda koha omanikku ootab play-off-duell Uus-Meremaaga.

Kolmapäeval sõidab Tšiili külla Brasiiliale ja Argentina Ecuadorile, Paraguay võõrustab Venezuelat ning omavahel peavad üliolulise lahingu Peruu ja Colombia. Variante ja muutujaid on õhus palju, ent üks on kindel: Messi ja tema kaaslaste saatus on ikka veel nende endi kätes. Seega tuleb pääsemisvõimalust siiski võrdlemisi reaalseks hinnata.

Millised stsenaariumid päästavad või kukutavad Argentina?

Kui Jorge Sampaoli kaardivägi saab kõik võimalused minetanud Ecuadorist jagu, on koht vähemalt play-off’ís tagatud. Juhtub Tšiili samal ajal Brasiilias kaotama või viigistama, lunastatakse koguni automaatne edasipääs. Kui Argentina piirdub viigiga, on muutujaid rohkem: sel juhul on neil vaja, et Peruu ja Colombia ei teeks samuti viiki, Tšiili kaotaks vähemalt kahe väravaga ja ka Paraguay kaotaks. Päris kõik võimalused pole kadunud isegi kaotuse korral, ent siis aitab Argentina play-off’i Peruu veelgi suureskoorilisem allajäämine ja Paraguay viik või kaotus.

«Meie seis pole mugav, aga kõige tähtsam, et kontrollime ise oma saatust. Kõik sõltub meist endist. Olen endiselt kindel, et jõuame sihile,» lausus enne Argentina tüüri haaramist (äärmiselt edukalt) Tšiili koondist vedanud Sampaoli. Viimases kolmes valikkohtumises on Argetina löönud vaid ühe värava. ­«Mängisime ka täna hästi, aga ei suutnud lihtsalt skoorida. Oleks äärmiselt ebaõiglane, kui nii head jalgpallurid jääksid MMilt kõrvale. Ootan viimast vooru põnevuse, mitte kartusega. Meie mängijad sõidavad Quitosse samasuguse suhtumisega.»

Kui juhtubki ime ja Argentina ei pääse MMile, saame kuulutada: viimati läks kahekordsete maailmameistrite ja eelmise finaalturniiri finalistidega nii õnnetult 1970. aastal.

Barcelonas hiilgavat klubikarjääri tegeva Messi agoonia rahvusmeeskonnas aga jätkub. Koondisega pole tal hinge all ainsatki trofeed, MMilt eemalejäämine mõjuks kahtlemata tohutu šokina. Teatavasti otsustas Messi vahepeal kodumaa esindamisest isegi loobuda, kuid mõtles ümber.

Enne valiksarja algust samuti soosikute kilda arvatud Tšiili seis on aga järgmine: võit Brasiilia üle viib igal juhul edasi, viik suure tõenäosusega play-off’i, kaotuse ning Argentina ja Paraguay võidu korral jäädakse aga pealtvaajaks.

FAKTIKAST

Jalgpalli MM

Enne eileõhtuseid valikmänge oli pääsme 2018. aasta MM-finaalturniirile kindlustanud 10 riiki.

Euroopa: korraldaja Venemaa, Belgia, Saksamaa, Inglismaa.

Lõuna-Ameerika: Brasiilia.

Aasia: Iraan, Jaapan, Lõuna-Korea, Saudi Araabia.

Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere regioon: Mehhiko.