Kahetsusest ei pruugi iseseisvuslastele piisata

Millo on esimene keskvalitsuse esindaja, kes on läinud pühapäeval Kataloonia iseseisvumise hääletusel puhkenud kokkupõrgetes korrakaitsjate käe läbi kannatada saanutelt avalikult vabandust palunud.

Pooled on andnud vigastatute kohta erinevat infot. Kui Kataloonia valitsus on teatanud ligi 900 arstiabi vajanud inimesest, siis keskvalitsuse teatel on see arv liialdus. Tervishoiuametnike kinnitusel viidi kokkupõrgete tagajärjel Kataloonias haiglasse neli inimest, kellest üks viibis eile endiselt ravil.

Kataloonia valitsust ebaseadusliku hääletuse korraldamises süüdistanud Millo vabandus ei pannud Kataloonia iseseisvusmeelseid liidreid oma plaanidest loobuma: nad lubasid minna edasi kavaga piirkond Hispaaniast eraldada.

Iseseisvushääletus Kataloonia kohalikus parlamendis pidi esialgu toimuma esmaspäeval, kuid Hispaania põhiseaduskohus keelas üleeile Kataloonia esinduskogul sel päeval kogunemise. Ühtlasi hoiatas kohus keeldu eiravaid saadikuid kriminaalsüüdistusega.

Seejuures pöördus kohtu poole Kataloonia Sotsialistlik Partei, mis on piirkonna iseseisvumise vastu, leides, et niimoodi rikutaks Hispaania põhiseadust.

Pärast kohtuotsust kutsus Kataloonia president Carles Puigdemont parlamendi kokku esmaspäeva asemel päev hiljem. Iseseisvuslaste liidrid on lubanud kohtukeeldu trotsida, öeldes, et nad ei karda vangistust.

Nad on varemgi põhiseaduskohtu otsuseid eiranud. Näiteks oli sama kohus keelanud ka pühapäevase hääletuse, öeldes, et see on põhiseadusvastane.

Kui Kataloonia parlament, kus on enamuses iseseisvusmeelsed jõud, peaks piirkonna lahkulöömist Hispaaniast toetama, annaks see Puigdemontile võimaluse kuulutada välja piirkonna iseseisvus.

«Parlament tuleb kokku. Parlament otsustab,» kinnitas eile end Kataloonia välisministriks nimetav Raül Romeva BBC-le, öeldes, et kriisi ei saa lahendada juriidiliselt, vaid poliitiliselt. Vastuseks küsimusele, kas see ei too kaasa põhiseaduslikku kriisi, ütles Romeva: «Kriis on juba käes.»

Hispaania võimud on lubanud Kataloonia iseseisvumise ära hoida, hoiatades, et selleks võidakse käiku lasta riigi põhiseaduse artikkel 155, mis lubab keskvalitsusel võtta autonoomne piirkond oma otsekontrolli alla, kui viimase võimud käituvad riigi huvide vastaselt.

Üleeile ütles peaminister Mariano Rajoy, et Kataloonia valitsus peaks loobuma plaanist kuulutada välja piirkonna iseseisvus, et ära hoida suuremat kurja. Rajoy sõnul saab dialoogi alustada vaid siis, kui taastatakse põhiseaduslik kord. Teisisõnu peaksid Kataloonia liidrid loobuma kavatsusest iseseisvus ühepoolselt välja kuulutada.

«Valitsus ei pea läbirääkimisi millegi ebaseadusliku üle ega lepi väljapressimisega,» seisis veel Rajoy valitsuse avalduses. «Läbirääkimiseks on demokraatias ainult üks tee, seaduslik tee.»

Hispaania siseministeerium teatas eile, et hääletuse ajaks Barcelonasse toimetatud lisajõud jäävad sinna veel vähemalt nädalaks. Kataloonia valitsus on aga nõudnud nende lahkumist.

Eile käisid Madridis kriminaalkohtus tunnistusi andmas Kataloonia kohaliku politsei juht Josep Lluís Trapero, üks tema alluv ja kaks iseseisvuslaste organisatsioonide juhti, kellele prokuratuur on esitanud süüdistuse mässule õhutamises, kuna nad ei täitnud Madridi korraldust takistada ebaseadusliku hääletuse korraldamist Kataloonias.

Prokuratuuri teatel asusid Kataloonia politseinikud 20. septembril tuhandete meeleavaldajate poolele, takistades Barcelonas Hispaania korrakaitsjaid. Viimastele – nagu ka Kataloonia politseile – oli antud käsk ebaseaduslikuks kuulutatud hääletus ära hoida.