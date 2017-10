Lõputu vaidlus lapse pärast on ummistanud kohtud

Viimati nägi isa oma last rohkem kui aasta tagasi, ehkki kohtumääruse järgi peaksid nad kohtuma paar korda nädalas. Seaduse silmis on emast seega saanud võlgnik, isast sissenõudja ning lapsest otse öeldes võlgnevus. Võlgu nõuavad sisse kohtutäiturid, kes peavad oma töösse sageli kaasama politsei ja kasutama füüsilist jõudu. Aga last oma vanemaga vägisi kokku ei vii, sest sel juhul tuleks jõudu kasutada ka lapse peal, mis on seadusega keelatud.

Nii on kohtutäitur Marek Laanemets valmis vorpinud ligi 30 000 euro jagu trahve kordade eest, mil isa ja laps ei kohtunud. Ema on kõik need kohtus vaidlustanud.

«Informatsioon, et Harju maakohus on ema täiteasjadest tekkinud vaidlustega üle ujutatud, vastab tõele,» tunnistas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Lühikese ajaga, alates kevadest, on kohus pidanud täiteasjas tegema rohkem kui 15 menetlust ja lõppu asjale ei paista. Kogu aasta jooksul on Harju maakohus menetlenud umbes 40 ema esitatud kaebust ja hagi, Tallinna ringkonnakohus 20, loetlesid kohtud.

Postimees kirjutas õigusliku ummiku poole tüürinud vaidlusest juba aasta algul, mille peale justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) kutsus kokku ümarlaua, kus räägiti laste ja vanemate suhtluskorda puudutavatest probleemidest.

Kaks lapsevanemat (lapse kaitseks ei avalda Postimees nimesid – toim) olid siis ja on seni nugade peal. Postimees ei peatu selleni viinud mõlemapoolsetel ähvardustel ja süüdistustel. Fakt on, et mitu ametkonda, sealhulgas kohalik omavalitsus, on tõstnud käed üles ja öelnud, et ühe väikemehe vanemate lepitamine polevatki võimalik. Ema süüdistab isa vägivallas, isa aga ütleb, et emal on isiksusehäire. Koos tuleb aga kasvatada ühist last.

Mullu suvel hakkasid vanemad suhtlema järgmiselt: ema sai mitu korda nädalas kohtutäituri sunnirahahoiatusi, sest ta takistas lapse ja isa kohtumist kohtu määratud suhtluskorra alusel. Hoiatuste sisu oli standardne: kui ta lapsel isaga homme kohtuda ei võimalda, tuleb riigile maksta sunniraha.

Hunnik trahviotsuseid

Laanemets saatis vahel päev varem, aga vahel koguni samal päeval veidi enne määratud kohtumist emale sunnirahahoiatuse koos summaga. Vahel nõudis Laanemets korra eest 1917, 900 või 750 eurot, siis 500 või 192 eurot. Vahel saatis täitur korraga terve nädala kohtumiste trahvihoiatused ette. Võlg kasvas kiiresti tuhandetesse eurodesse – ema arvutuste järgi on see üle 40 000 euro, täituri hinnangul on summa ligi 30 000 eurot. Kohtutel kogusummast ülevaadet pole.

Ema väitis, et kohtutäitur on muutunud masinaks, kes kirjutab automaatselt välja trahve, ilma et oleks veendunud, et ta takistab lapse ja isa kohtumist, ja lõpetas igasuguse koostöö täituri ja lapse isaga.

«Lapsevanema ja lapse seisukohast ei korva ükski raha lähedase suhte katkemist,» sõnas jällegi isa, kes leiab, et ema peaks kogu summa ära maksma.

Nii ongi ema kõik otsused vaidlustanud kohtus, kus on nüüd tekkinud omamoodi probleem. See on nagu müütiline Gordioni sõlm, mida ei ole võimalik lahti harutada, aga mida ei saa ka ühe hoobiga läbi raiuda.