Reim: valime stiili ikkagi lähtuvalt vastasest

Ühtlasi sai eilsel koondise treeningul selgeks, et mängust jääb eemale äärekaitsja Ken Kallaste, keda vaevab vasaku külje vigastus. «Midagi väga hullu olla ei tohiks, põrutus,» ütles Reim mõnikümmend minutit enne koondise treeningut.

Põhikoosseisu puudutavatele küsimustele Reim rohkem ei vastanud. Küll aga on vähemalt kaitseliinis selge, et neli keskkaitsjat, kes kõik mänguvalmis, platsile ei pääse. Jääger alustab, see on kindel, kuid üks kolmest – Ragnar Klavan, Karol Mets, Nikita Baranov – peab sekkuma vajadusel pingilt. «See on meeldivalt raskem valik kui eelmistel kordadel. Annab meeskonnale juurde natuke võimalusi ja sügavust. Otsus jäi kokkuvõttes see, mida me alguses arvasime, aga meil on kindlasti ka varust võimalik samaväärne mängija platsile tuua.»

Kuigi mäng Gibraltariga on Eesti jaoks kohustuslik võidumäng, ei tule punktid tabelisse iseenesest. Viimased paar päeva on Reim koos hoolealustega treeningutel valmistunud eelkõige palliga mängimiseks ehk ründamiseks.

«Lähme kindlasti ründavamalt peale kui Kreeka vastu võõrsil. Aga kõik oleneb ka vastastest, kui palju nad rünnata lasevad. Meie stiil, et lähtume vastastest, on jätkuvalt sama,» ütles Reim. «Oleme rõhku pannud rohkem palliga mängule, mis ei tähenda, et me teised mänguelemendid oleksime unarusse jätnud. Peame õppima olema favoriidiseisuses, kuigi neid mänge on suhteliselt harva.»